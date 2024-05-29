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Больше и дешевле. Запад не смог угнаться за Россией в производстве снарядов - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Больше и дешевле. Запад не смог угнаться за Россией в производстве снарядов
Больше и дешевле. Запад не смог угнаться за Россией в производстве снарядов - 29.05.2024, ПРАЙМ
Больше и дешевле. Запад не смог угнаться за Россией в производстве снарядов
Российские военные заводы научились производить боеприпасы быстрее и дешевле, чем страны НАТО, говорится в публикации немецкого издания Business Insider. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:10+0300
2024-05-29T12:10+0300
вооружения
россия
нато
снаряды
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские военные заводы научились производить боеприпасы быстрее и дешевле, чем страны НАТО, говорится в публикации немецкого издания Business Insider."Россия производит артиллерийские снаряды быстрее и дешевле, чем союзники Украины по НАТО", — говорится в докладе компании Bain &amp; Company.Российская военная промышленность собирается произвести или отремонтировать 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в этом году, в то время как США, Великобритания и европейские союзники планируют произвести только 1,3 миллиона, следует из публикации.Анализ консалтинговой компании Bain &amp; Company показал, что стоимость 152-миллиметрового снаряда, используемого Россией, составляет около одной тысячи долларов, в то время как 155-миллиметровый снаряд, поставляемый Западом на Украину, стоит около четырех тысяч долларов.Автор публикации заключил, что Украина все еще отстает в вооружении на ключевых участках фронта. Кроме того, Россия инвестирует в производство беспилотников, что позволяет ей добиваться успехов в ключевых областях.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нато, снаряды
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, снаряды
12:10 29.05.2024
 
Больше и дешевле. Запад не смог угнаться за Россией в производстве снарядов

BI: Россия производит снаряды быстрее, чем НАТО, и обходятся они дешевле

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские военные заводы научились производить боеприпасы быстрее и дешевле, чем страны НАТО, говорится в публикации немецкого издания Business Insider.
"Россия производит артиллерийские снаряды быстрее и дешевле, чем союзники Украины по НАТО", — говорится в докладе компании Bain & Company.
Российская военная промышленность собирается произвести или отремонтировать 4,5 миллиона артиллерийских снарядов в этом году, в то время как США, Великобритания и европейские союзники планируют произвести только 1,3 миллиона, следует из публикации.
Анализ консалтинговой компании Bain & Company показал, что стоимость 152-миллиметрового снаряда, используемого Россией, составляет около одной тысячи долларов, в то время как 155-миллиметровый снаряд, поставляемый Западом на Украину, стоит около четырех тысяч долларов.
Автор публикации заключил, что Украина все еще отстает в вооружении на ключевых участках фронта. Кроме того, Россия инвестирует в производство беспилотников, что позволяет ей добиваться успехов в ключевых областях.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
В США рассказали, когда Украина сможет сама производить снаряды
20 марта, 10:23
 
ВооруженияРОССИЯНАТОснаряды
 
 
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