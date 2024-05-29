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Путин поручил оказать содействие производителям товаров для туризма

Путин поручил оказать содействие производителям товаров для туризма - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил оказать содействие производителям товаров для туризма

Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с "Росконгрессом" оказать содействие российским производителям экипировки | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:20+0300

2024-05-29T13:20+0300

2024-05-29T13:20+0300

экономика

туризм

владимир путин

аси

росконгресс

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с "Росконгрессом" оказать содействие российским производителям экипировки и иных туристических товаров. Ранее глава государства утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 28 марта совещания о создании федеральных круглогодичных курортов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. В перечне сказано, что автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Фондом "Росконгресс" в рамках конкурса растущих брендов "Знай наших" следует оказать содействие производителям экипировки и других товаров для туризма отечественных брендов. Срок исполнения этого поручения - 31 января 2025 года, ответственными назначены гендиректор АСИ Светлана Чупшева и руководитель фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

https://1prime.ru/20240516/turizm-848227464.html

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туризм, владимир путин, аси, росконгресс