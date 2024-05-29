https://1prime.ru/20240529/sodeystvie-848640868.html
Путин поручил оказать содействие производителям товаров для туризма
Путин поручил оказать содействие производителям товаров для туризма - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил оказать содействие производителям товаров для туризма
Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с "Росконгрессом" оказать содействие российским производителям экипировки | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:20+0300
2024-05-29T13:20+0300
2024-05-29T13:20+0300
экономика
туризм
владимир путин
аси
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608520_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0669d5a0f0da93919bf0b6084381875c.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с "Росконгрессом" оказать содействие российским производителям экипировки и иных туристических товаров. Ранее глава государства утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 28 марта совещания о создании федеральных круглогодичных курортов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. В перечне сказано, что автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Фондом "Росконгресс" в рамках конкурса растущих брендов "Знай наших" следует оказать содействие производителям экипировки и других товаров для туризма отечественных брендов. Срок исполнения этого поручения - 31 января 2025 года, ответственными назначены гендиректор АСИ Светлана Чупшева и руководитель фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
https://1prime.ru/20240516/turizm-848227464.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608520_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3171fc95e61a892dcb19ab60af534edc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, владимир путин, аси, росконгресс
Экономика, Туризм, Владимир Путин, АСИ, Росконгресс
Путин поручил оказать содействие производителям товаров для туризма
Путин поручил АСИ и "Росконгрессу" помогать производителям товаров для туризма
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) совместно с "Росконгрессом" оказать содействие российским производителям экипировки и иных туристических товаров.
Ранее глава государства утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 28 марта совещания о создании федеральных круглогодичных курортов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В перечне сказано, что автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Фондом "Росконгресс" в рамках конкурса растущих брендов "Знай наших" следует оказать содействие производителям экипировки и других товаров для туризма отечественных брендов.
Срок исполнения этого поручения - 31 января 2025 года, ответственными назначены гендиректор АСИ Светлана Чупшева и руководитель фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
Путин назвал причину роста туризма между Россией и Китаем