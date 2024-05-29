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Аналитики спрогнозировали дату введения ЕС эмбарго на российский СПГ

Аналитики спрогнозировали дату введения ЕС эмбарго на российский СПГ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Аналитики спрогнозировали дату введения ЕС эмбарго на российский СПГ

Запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), который сейчас обсуждается в рамках очередного санкционного пакета Евросоюза, вероятно, будет... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T05:41+0300

2024-05-29T05:41+0300

2024-05-29T05:41+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), который сейчас обсуждается в рамках очередного санкционного пакета Евросоюза, вероятно, будет введен уже только после окончания следующего отопительного сезона в 2025 году, говорится в аналитическом докладе Высшей школы экономики (ВШЭ), который имеется в распоряжении РИА Новости. Страны ЕС хотят к июлю согласовать 14-й пакет санкций в отношении России, сообщило в начале мая издание EUobserver. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявлял в апреле, что страны Евросоюза намерены включить в него запрет на поставки российского СПГ. Как подсчитало РИА Новости по данным европейской статистики, поставки российского газа в Евросоюз в марте за месяц выросли на 2,3% - до 1,14 миллиарда евро, из которых 602,6 миллиона пришлось на трубопроводный газ, а 539 миллионов на сжиженный природный газ. "ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на импорт российского СПГ. Однако немедленное вступление в силу такого запрета ухудшит положение европейской энергетической отрасли, так как СПГ из РФ составляет около 13% всего закупленного СПГ (по данным 2023 года). Поэтому данный запрет может быть введён после окончания следующего отопительного сезона 2025 года во избежание возникновения дефицита поставок", - говорится в докладе ВШЭ. Аналитики обратили внимание, что вместе с тем экспорт российского трубопроводного газа в Европу по "Турецкому потоку" продолжает расти. Так, по их данным, за четыре месяца этого года по трубопроводу было поставлено на 40% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в докладе отмечается, что в апреле трубопроводные поставки газа из России в Китай впервые превысили объёмы газа из Туркмении, являвшейся лидером по этому показателю.

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