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Starlink сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Starlink сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя
Starlink сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя - 29.05.2024, ПРАЙМ
Starlink сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя
Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T06:58+0300
2024-05-29T06:58+0300
спутники starlink
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения. Ранее согласно данным сайта Downdetector, пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщали о сбоях в ее работе. Большая часть пользователей жаловались на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждалось наличие сбоя подключения. "Проблема с подключением полностью решена", - говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года было запущено более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся ранее на этой неделе, 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.
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спутники starlink, солнечная энергия, интернет
спутники Starlink, солнечная энергия, интернет
06:58 29.05.2024
 
Starlink сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя

Starlink: проблема с подключением из-за масштабного сбоя полностью решена

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя подключения.
Ранее согласно данным сайта Downdetector, пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщали о сбоях в ее работе. Большая часть пользователей жаловались на сбои в работе интернета и сайта. На странице Starlink в соцсети X также подтверждалось наличие сбоя подключения.
"Проблема с подключением полностью решена", - говорится в сообщении на странице Starlink в соцсети X.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года было запущено более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся ранее на этой неделе, 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.
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спутники Starlinkсолнечная энергияинтернет
 
 
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