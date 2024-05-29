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ЦБ нужно повысить ключевую ставку, заявили в ВТБ

ЦБ нужно повысить ключевую ставку, заявили в ВТБ - 29.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ нужно повысить ключевую ставку, заявили в ВТБ

Банку России нужно повысить ключевую ставку до 17-18% для снижения инфляции, заявил журналистам первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:04+0300

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2024-05-29T10:04+0300

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банку России нужно повысить ключевую ставку до 17-18% для снижения инфляции, заявил журналистам первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мое персональное мнение, … то Центральному банку нужно повышать ключевую ставку", - сказал Пьянов. По его словам, "силы" ключевой ставки в 16% пока недостаточно для достижения к концу года верхней границы прогноза ЦБ по инфляции в 4,8%. "Я бы поднимал ключевую ставку до уровня 17-18% и менял бы на трехлетку как минимум значение высокой двухзначной ставки в прогнозном периоде как инструмент правильной коммуникации, что нам ждать от денежно-кредитной политики", - добавил топ-менеджер. ЦБ в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание по ставке запланировано на 7 июня 2024 года. Ранее в мае зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России видит усиление аргументов в пользу поддержания степени жестокости денежно-кредитной политики длительное время. Также он отметил, что регулятор на заседании совета директоров в июне планирует предметно рассматривать альтернативный сценарий, который предполагает повышение ключевой ставки.

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ставка банка россии, втб