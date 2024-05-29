https://1prime.ru/20240529/svo-848646686.html

"Другие уйдут, поляки – никогда". В Варшаве услышали Путина

"Другие уйдут, поляки – никогда". В Варшаве услышали Путина - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Другие уйдут, поляки – никогда". В Варшаве услышали Путина

Собирается ли Варшава отправить своих военных в зону конфликта? Польские политики сегодня обсуждают этот вопрос, рассказывается в публикации портала Onet.pl. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:58+0300

2024-05-29T14:58+0300

2024-05-29T15:00+0300

спецоперация на украине

польша

войска

украина

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Собирается ли Варшава отправить своих военных в зону конфликта? Польские политики сегодня обсуждают этот вопрос, рассказывается в публикации портала Onet.pl."Если на Украину зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, а вот поляки – никогда", — заявил президент России Владимир Путин в ходе своего государственного визита в Узбекистан, говорится в статье.Авторы статьи напоминают, что разговоры о возможной отправке на Украину воинских контингентов стран-членов НАТО начались в феврале нынешнего, после того как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в перспективе не исключает такого шага.А недавно по этому поводу в интервью СМИ сделал заявление глава МИД Польши Радослав Сикорский, отвечая на вопрос, отправятся ли на Украину польские войска. Onet.pl передает его слова: "Мы не должны исключать ни одного варианта. Пусть Путин гадает, что мы предпримем".Также в статье упоминается и недавнее сообщение немецкого Spiegiel о готовности Польши и государств Балтии отправить на подмогу Киеву своих солдат, если российские войска добьются критических для Украины успехов.Однако министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, как пишет Onet.pl, буквально одной фразой в беседе с Польским Радио разрушил всю интригу, которую усердно создавала западная пресса. В статье приводится его отрезвляющее высказывание: "Польша не отправит свои войска на Украину, таких планов нет".

https://1prime.ru/20240528/polsha-848593610.html

польша

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польша, войска, украина