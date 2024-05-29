https://1prime.ru/20240529/svo-848651774.html

"Мы с тобой". Путин сделал заявление об Украине и привел турок в восторг

"Мы с тобой". Путин сделал заявление об Украине и привел турок в восторг - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Мы с тобой". Путин сделал заявление об Украине и привел турок в восторг

Президент РФ Владимир Путин крайне жестко отреагировал на заявления об отправке западных воинских контингентов на Украину, а также дал отрезвляющий ответ... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T17:35+0300

2024-05-29T17:35+0300

2024-05-29T17:41+0300

спецоперация на украине

турция

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин крайне жестко отреагировал на заявления об отправке западных воинских контингентов на Украину, а также дал отрезвляющий ответ генсеку НАТО, предложившему разрешить ВСУ наносить удары вглубь России, пишет в статье для Haber7 обозреватель Озгюр Байрак. Читатели портала с восторгом восприняли отповедь российского лидера. "Россия – не тот кусок, который США и ЕС смогут проглотить", – констатировал один из комментаторов.В начале статьи автор привел заявление Путина в ответ на высказывания европейских политиков о возможности отправки военнослужащих на Украину: "Это шаг к серьезному конфликту в Европе и мире. Им это нужно? Ну, пожалуйста".Затем Байрак процитировал ответ российского лидера генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, призвавшему Запад разрешить ВСУ наносить удары натовским оружием вглубь территории Российской Федерации: "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории".Ответы российского президента буквально привели в восторг читателей Haber7. Комментируя статью, они словно соревновались друг с другом, кто сильнее поддержит Россию и ее лидера.Родина"Зачем же Путину приходить в ярость? (статья на портале Haber7 вышла под заголовком "Отправляют военных! Путин в ярости! Заявление, которое потрясет Запад" – прим. ред.) Россия – крупнейшая в мире ядерная держава. И тому, кто попытается погубить Россию, следует приготовить себе гроб. Ведь у России тысячи ядерных боеголовок, которые уничтожат всю Европу. Так что теперь пора Европе сходить с ума".Камиль"Русские беспощадны, когда дело касается их национальных интересов. Их не волнует, что будет с Францией. Они могут атаковать французскую армию. Могут нацелиться на Францию, если Макрон пойдет дальше. С сибирским тигром шутки плохи".гендальф"Мы с тобой, господин Владимир Путин, наш лидер".Аноним"Путин, брат, ударь сначала по их экономике, пусть курс евро полетит вниз".Мерсин"Путин раздавит их всех, как мух".Разумный"Путина необходимо поддержать в военном отношении".Из Йозгата"Путин благороднее мусульманских лидеров в мире".Али Челик"Иран, Россия и тюркские республики должны срочно создать союз... Странам, входящим в Организацию исламского сотрудничества, необходимо сформировать совместную армию... В первую очередь террористическое государство должно быть погребено под землей... Затем последует продолжение".Не глупите"С-500 и новые, улучшенные российские военные самолеты – уже в серийном производстве. Россия – не тот кусок, который США и ЕС смогут проглотить".

https://1prime.ru/20240528/ukraina-848588179.html

турция

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турция, владимир путин