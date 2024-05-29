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СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника - 29.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника
СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника - 29.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника
В России начались продажи бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, предназначенной для украинского рынка, выяснил "Коммерсантъ". | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:50+0300
2024-05-29T10:50+0300
россия
бытовая техника
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В России начались продажи бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, предназначенной для украинского рынка, выяснил "Коммерсантъ".По словам генерального директора Kuppersberg Дмитрия Шашкина, товары бренда Boch стали доступны на Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете", хотя изначально они предназначались для украинских потребителей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка, так как сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках", — рассказал изданию Шашкин.Генеральный директор Weissgauff Дмитрий Хлуднев также подтвердил, что иностранная техника, предназначенная для Украины, поставляется в Россию. Он подчеркнул, что на российский рынок поставляется продукция марок Delonghi и Philips.В газете узнали, что поставки товаров осуществляются через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Тем не менее, согласно данным отчета GFK, за период с марта 2023 года по март 2024 года в России было продано 284 тысячи посудомоечных машин, причем доля Bosch на рынке снизилась с 10% до 6% по количеству и с 15% до 11% по денежному объему.
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россия, бытовая техника
РОССИЯ, бытовая техника
10:50 29.05.2024
 
СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника

"Ъ": бытовая техника для украинского рынка теперь продается в России

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В России начались продажи бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, предназначенной для украинского рынка, выяснил "Коммерсантъ".
По словам генерального директора Kuppersberg Дмитрия Шашкина, товары бренда Boch стали доступны на Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете", хотя изначально они предназначались для украинских потребителей.
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"Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка, так как сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках", — рассказал изданию Шашкин.
Генеральный директор Weissgauff Дмитрий Хлуднев также подтвердил, что иностранная техника, предназначенная для Украины, поставляется в Россию. Он подчеркнул, что на российский рынок поставляется продукция марок Delonghi и Philips.
В газете узнали, что поставки товаров осуществляются через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Тем не менее, согласно данным отчета GFK, за период с марта 2023 года по март 2024 года в России было продано 284 тысячи посудомоечных машин, причем доля Bosch на рынке снизилась с 10% до 6% по количеству и с 15% до 11% по денежному объему.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Петербургский завод бытовой техники Bosch перешел под управление "Газпрома"
22 мая, 15:39
 
РОССИЯбытовая техника
 
 
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