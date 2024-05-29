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СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника
СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника - 29.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника
В России начались продажи бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, предназначенной для украинского рынка, выяснил "Коммерсантъ". | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:50+0300
2024-05-29T10:50+0300
2024-05-29T10:50+0300
россия
бытовая техника
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В России начались продажи бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, предназначенной для украинского рынка, выяснил "Коммерсантъ".По словам генерального директора Kuppersberg Дмитрия Шашкина, товары бренда Boch стали доступны на Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете", хотя изначально они предназначались для украинских потребителей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка, так как сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках", — рассказал изданию Шашкин.Генеральный директор Weissgauff Дмитрий Хлуднев также подтвердил, что иностранная техника, предназначенная для Украины, поставляется в Россию. Он подчеркнул, что на российский рынок поставляется продукция марок Delonghi и Philips.В газете узнали, что поставки товаров осуществляются через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Тем не менее, согласно данным отчета GFK, за период с марта 2023 года по март 2024 года в России было продано 284 тысячи посудомоечных машин, причем доля Bosch на рынке снизилась с 10% до 6% по количеству и с 15% до 11% по денежному объему.
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россия, бытовая техника
СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника
"Ъ": бытовая техника для украинского рынка теперь продается в России
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
В России начались продажи бытовой техники Bosch, Delonghi и Philips, предназначенной для украинского рынка, выяснил
"Коммерсантъ".
По словам генерального директора Kuppersberg Дмитрия Шашкина, товары бренда Boch стали доступны на Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркете", хотя изначально они предназначались для украинских потребителей.
"Мы убедились, что техника была предназначена для украинского рынка, так как сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках", — рассказал изданию Шашкин.
Генеральный директор Weissgauff Дмитрий Хлуднев также подтвердил, что иностранная техника, предназначенная для Украины, поставляется в Россию. Он подчеркнул, что на российский рынок поставляется продукция марок Delonghi и Philips.
В газете узнали, что поставки товаров осуществляются через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Тем не менее, согласно данным отчета GFK, за период с марта 2023 года по март 2024 года в России было продано 284 тысячи посудомоечных машин, причем доля Bosch на рынке снизилась с 10% до 6% по количеству и с 15% до 11% по денежному объему.
Петербургский завод бытовой техники Bosch перешел под управление "Газпрома"