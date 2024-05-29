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В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о "бомбежке" Москвы - 29.05.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о "бомбежке" Москвы
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о "бомбежке" Москвы - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о "бомбежке" Москвы
Угрозы бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа бомбить Москву предназначены для аудитории жертвователей средств республиканцам. Эти заявления не имеют... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:11+0300
2024-05-29T14:11+0300
политика
дональд трамп
россия
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международные отношения
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Угрозы бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа бомбить Москву предназначены для аудитории жертвователей средств республиканцам. Эти заявления не имеют отношения к реальной политике. Такое мнение выразил агентству РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Ранее Трамп заявил, что начал бы бомбить Москву, если бы российские войск вошли на Украину. Об этом пишет The Washington Post. Кроме того,он отмечал, что бомбил бы и Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань. "Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое", — пояснил Перминов и отметил, что такие заявления не имеют никакого отношений к реальной политике. Экс-президент уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Президентские выборы США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
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дональд трамп, россия, сша, международные отношения
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, США, международные отношения
14:11 29.05.2024
 
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о "бомбежке" Москвы

Перминов: слова Трампа о "бомбежке" Москвы не относятся к реальной политике

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Угрозы бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа бомбить Москву предназначены для аудитории жертвователей средств республиканцам. Эти заявления не имеют отношения к реальной политике. Такое мнение выразил агентству РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Ранее Трамп заявил, что начал бы бомбить Москву, если бы российские войск вошли на Украину. Об этом пишет The Washington Post. Кроме того,он отмечал, что бомбил бы и Пекин в случае ввода Китаем войск на Тайвань.
"Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое", — пояснил Перминов и отметил, что такие заявления не имеют никакого отношений к реальной политике.
Экс-президент уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Президентские выборы США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Трамп назвал Байдена худшим президентом в американской истории
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ПолитикаДональд ТрампРОССИЯСШАмеждународные отношения
 
 
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