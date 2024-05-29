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Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России

Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России - 29.05.2024, ПРАЙМ

Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России

Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T05:53+0300

2024-05-29T05:53+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, в марте Россия поставила ЕС 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 миллиона евро - это самый заметный объем с декабря прошлого года как в натуральном, так и в денежном выражении. Также в начале весны в Евросоюз было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 миллиона евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года. По сравнению с февралем поставки мороженой трески из России выросли на 14% в денежном выражении и на 11,4% - в натуральном, а пикши - втрое по стоимости и в 2,4 раза по объему. Россия при этом является крупнейшим поставщиком мороженой трески в Евросоюз. Входящая в состав Дании Гренландия отгрузила на континент втрое меньше (1,1 тысячи тонн). А замыкает тройку лидеров по экспорту в Евросоюз Норвегия, в марте отгрузившая 935,6 тонны. При этом Гренландия по сравнению с февралем нарастила поставки вдвое, а Норвегия смогла их увеличить на 10%.

https://1prime.ru/20240528/treska-848585794.html

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ес, россия, поставки рыбы