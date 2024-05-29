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Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России - 29.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240529/treska-848623141.html
Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России
Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России - 29.05.2024, ПРАЙМ
Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России
Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T05:53+0300
2024-05-29T05:54+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, в марте Россия поставила ЕС 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 миллиона евро - это самый заметный объем с декабря прошлого года как в натуральном, так и в денежном выражении. Также в начале весны в Евросоюз было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 миллиона евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года. По сравнению с февралем поставки мороженой трески из России выросли на 14% в денежном выражении и на 11,4% - в натуральном, а пикши - втрое по стоимости и в 2,4 раза по объему. Россия при этом является крупнейшим поставщиком мороженой трески в Евросоюз. Входящая в состав Дании Гренландия отгрузила на континент втрое меньше (1,1 тысячи тонн). А замыкает тройку лидеров по экспорту в Евросоюз Норвегия, в марте отгрузившая 935,6 тонны. При этом Гренландия по сравнению с февралем нарастила поставки вдвое, а Норвегия смогла их увеличить на 10%.
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ес, россия, поставки рыбы
Экономика, ЕС, РОССИЯ, поставки рыбы
05:53 29.05.2024 (обновлено: 05:54 29.05.2024)
 
Евросоюз резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России

РИА Новости: ЕС в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России

© fotolia.com / S.KülcüТорговля рыбой
Торговля рыбой - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / S.Külcü
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте резко нарастил покупки мороженой трески и пикши у России, доведя импорт трески до максимума с конца прошлого года, а пикши - до рекорда с начала прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, в марте Россия поставила ЕС 3,8 тысячи тонн мороженой трески стоимостью 13,4 миллиона евро - это самый заметный объем с декабря прошлого года как в натуральном, так и в денежном выражении.
Также в начале весны в Евросоюз было продано 752,7 тонны мороженой пикши на 1,8 миллиона евро, что стало максимальным значением с начала прошлого года.
По сравнению с февралем поставки мороженой трески из России выросли на 14% в денежном выражении и на 11,4% - в натуральном, а пикши - втрое по стоимости и в 2,4 раза по объему.
Россия при этом является крупнейшим поставщиком мороженой трески в Евросоюз. Входящая в состав Дании Гренландия отгрузила на континент втрое меньше (1,1 тысячи тонн). А замыкает тройку лидеров по экспорту в Евросоюз Норвегия, в марте отгрузившая 935,6 тонны.
При этом Гренландия по сравнению с февралем нарастила поставки вдвое, а Норвегия смогла их увеличить на 10%.
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ЭкономикаЕСРОССИЯпоставки рыбы
 
 
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