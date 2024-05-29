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Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке - 29.05.2024, ПРАЙМ
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке
Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15,9% с 14,9%, также повышены прогнозы инфляции и роста ВВП, до... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:37+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15,9% с 14,9%, также повышены прогнозы инфляции и роста ВВП, до 5,5% и 2,9% соответственно, следует из материалов ЦБ РФ. "Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 15,9% годовых (+1,0 процентный пункт), на 2025 год до 12,4% годовых (+2,0 процентных пункта), на 2026 год до 9,4% годовых (+1,3 процентного пункта)", - говорится в материалах регулятора. Это, как сообщается, в том числе отражает и более высокую медианную оценку нейтральной ключевой ставки - 7,5% годовых (+0,5 процентного пункта). Кроме того, был повышен прогноз инфляции на 2024 год до 5,5% (+0,3 процентного пункта к апрельскому опросу). "Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2025 году и останется на этом уровне далее", - сообщается в документе. Также повышен и прогноз роста ВВП в 2024 году. "Прогноз роста в 2024 году повышен на 0,8 процентного пункта до 2,9%. Прогнозы на 2025-2026 годы, а также оценка долгосрочных темпов роста не изменились - 1,7%, 1,6% и 1,5% соответственно", - указывается в материалах. Согласно прогнозам аналитиков, изменение ВВП в 2026 году к 2021 году составит +8,8% (опрос в апреле: +7,9%).
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ставка, россия
Банк России, ставка, РОССИЯ
Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке
Опрошенные ЦБ РФ аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г до 15,9%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 15,9% с 14,9%, также повышены прогнозы инфляции и роста ВВП, до 5,5% и 2,9% соответственно, следует из материалов ЦБ РФ.
"Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 15,9% годовых (+1,0 процентный пункт), на 2025 год до 12,4% годовых (+2,0 процентных пункта), на 2026 год до 9,4% годовых (+1,3 процентного пункта)", - говорится в материалах регулятора.
Это, как сообщается, в том числе отражает и более высокую медианную оценку нейтральной ключевой ставки - 7,5% годовых (+0,5 процентного пункта).
Кроме того, был повышен прогноз инфляции на 2024 год до 5,5% (+0,3 процентного пункта к апрельскому опросу). "Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2025 году и останется на этом уровне далее", - сообщается в документе.
Также повышен и прогноз роста ВВП в 2024 году. "Прогноз роста в 2024 году повышен на 0,8 процентного пункта до 2,9%. Прогнозы на 2025-2026 годы, а также оценка долгосрочных темпов роста не изменились - 1,7%, 1,6% и 1,5% соответственно", - указывается в материалах.
Согласно прогнозам аналитиков, изменение ВВП в 2026 году к 2021 году составит +8,8% (опрос в апреле: +7,9%).