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Стало известно, сколько россияне потратили на цветы на последний звонок

Стало известно, сколько россияне потратили на цветы на последний звонок - 29.05.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько россияне потратили на цветы на последний звонок

Россияне потратили на цветы для последнего звонка около 2 миллиардов рублей в этом мае, сильнее всего увеличился спрос на эустомы, тюльпаны и гвоздики,... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:43+0300

2024-05-29T06:43+0300

2024-05-29T06:43+0300

экономика

школа

цветы

школьники

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россияне потратили на цветы для последнего звонка около 2 миллиардов рублей в этом мае, сильнее всего увеличился спрос на эустомы, тюльпаны и гвоздики, рассказала РИА Новости аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина. "Мы изучили более 20 тысяч чеков по всей стране и только на основе этих данных траты на цветы за отчетный период - конец мая - составили 120 миллионов рублей, а если оценивать весь рынок целиком, то траты на цветы в конце мая этого года составили около 2 миллиардов рублей", - рассказала Жигалина. Она уточнила, что самыми популярными цветами остаются розы, они занимают почти половину от всех продаж. "Цены на них выросли, но не критично - на 7%, с 501 до 536 рублей. При этом подорожание не сказалось на спросе, наоборот, покупать розы стали чаще на 7%. На втором месте по популярности - лилии с долей продаж 13%. Цена на них выросла на 4% - с 557 до 579 рублей, а продажи упали аж на 20%. Замыкают тройку лидеров астры, их доля продаж составляет около 7%. За год эти цветы подешевели на 10% - с 550 до 496 рублей. Потребление снизилось на 1%", - объяснила эксперт. Жигалина добавила, что по сравнению с маем прошлого года "сильнее всего увеличился спрос на эустомы, тюльпаны и гвоздики". В пятницу и субботу, 24 и 25 мая, в российских школах прошли последние звонки. Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в этом году последний звонок прозвучал для 2 миллионов 300 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

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школа, цветы, школьники