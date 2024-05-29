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Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма
Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Текст поручения доступен на официальном сайте... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:28+0300
2024-05-29T13:28+0300
россия
владимир путин
туризм
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Текст поручения доступен на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма", — следует из текста поручения.Исполнение поручения главы государства назначено на 1 сентября 2024 года, ответственным за исполнение является глава кабмина Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что организация единой цифровой платформы в сфере туризма позволит улучшить функционирование туристической индустрии в России.
https://1prime.ru/20240529/putin-848641050.html
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россия, владимир путин, туризм
РОССИЯ, Владимир Путин, Туризм
13:28 29.05.2024
 
Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Путин поручил правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Текст поручения доступен на официальном сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма", — следует из текста поручения.
Исполнение поручения главы государства назначено на 1 сентября 2024 года, ответственным за исполнение является глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что организация единой цифровой платформы в сфере туризма позволит улучшить функционирование туристической индустрии в России.
Президент РФ Владимир Пути - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Путин поручил утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал"
13:23
 
РОССИЯВладимир ПутинТуризм
 
 
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