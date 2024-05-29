https://1prime.ru/20240529/turizm-848641731.html

Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Текст поручения доступен на официальном сайте... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:28+0300

2024-05-29T13:28+0300

2024-05-29T13:28+0300

россия

владимир путин

туризм

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Текст поручения доступен на официальном сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма", — следует из текста поручения.Исполнение поручения главы государства назначено на 1 сентября 2024 года, ответственным за исполнение является глава кабмина Михаил Мишустин.Ранее сообщалось, что организация единой цифровой платформы в сфере туризма позволит улучшить функционирование туристической индустрии в России.

https://1prime.ru/20240529/putin-848641050.html

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россия, владимир путин, туризм