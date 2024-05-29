https://1prime.ru/20240529/turtsiya-848623674.html
Эксперты зафиксировали рост интереса у россиян к отдыху в Турции
Эксперты зафиксировали рост интереса у россиян к отдыху в Турции - 29.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты зафиксировали рост интереса у россиян к отдыху в Турции
Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T06:09+0300
2024-05-29T06:09+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и в Абхазию снизился, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных. "На первом месте Турция, там во время летних каникул планирует побывать 61% отдыхающих, в прошлом году их было только 48%. Интерес к курортам России и Абхазии снизился с 21% до 14% и с 8% до 5% соответственно", - процитировали в сообщении директора по маркетингу сервиса Олега Козырева. Он отметил, что топ-5 направлений и их места в рейтинге не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в сервисе отметили, что средний чек в Турцию за год вырос с 223 тысяч рублей до 255 тысяч, в Абхазию - со 104,9 тысячи до 130,8 тысячи рублей. Отечественные курорты, по данным аналитиков, по-прежнему остаются наиболее бюджетными: средний чек на поездки по России сейчас составляет 110 тысяч рублей против 91 тысячи рублей годом ранее. Третья строчка остается за Египтом, рассказали в сервисе. Два года подряд доля этого направления остается неизменной и составляет 8%. Средний чек в Египет увеличился со 199 до 211 тысяч рублей за тур. "Замыкает рейтинг лидеров ОАЭ. Направление потеряло 2%, и нынешним летом его доля составляет 4%. Средний чек изменился со 176 до 217 тысяч рублей", - указали в Travelata. Самым дорогим туром на лето, приобретенным через сервис, стала поездка из Москвы в Турцию на 14 ночей. Ее стоимость - 1,9 миллиона рублей. На эти деньги трое взрослых и ребенок проведут отпуск в Белеке в пятизвездочном отеле с системой питания "ультра все включено".
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туризм, турция, российские туристы
Экономика, Туризм, ТУРЦИЯ, российские туристы
Эксперты зафиксировали рост интереса у россиян к отдыху в Турции
Travelata: доля желающих отдохнуть летом в Турции россиян выросла с 48% до 61%,
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и в Абхазию снизился, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных.
"На первом месте Турция, там во время летних каникул планирует побывать 61% отдыхающих, в прошлом году их было только 48%. Интерес к курортам России и Абхазии снизился с 21% до 14% и с 8% до 5% соответственно", - процитировали в сообщении директора по маркетингу сервиса Олега Козырева. Он отметил, что топ-5 направлений и их места в рейтинге не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом в сервисе отметили, что средний чек в Турцию за год вырос с 223 тысяч рублей до 255 тысяч, в Абхазию - со 104,9 тысячи до 130,8 тысячи рублей. Отечественные курорты, по данным аналитиков, по-прежнему остаются наиболее бюджетными: средний чек на поездки по России сейчас составляет 110 тысяч рублей против 91 тысячи рублей годом ранее.
Третья строчка остается за Египтом, рассказали в сервисе. Два года подряд доля этого направления остается неизменной и составляет 8%. Средний чек в Египет увеличился со 199 до 211 тысяч рублей за тур. "Замыкает рейтинг лидеров ОАЭ. Направление потеряло 2%, и нынешним летом его доля составляет 4%. Средний чек изменился со 176 до 217 тысяч рублей", - указали в Travelata.
Самым дорогим туром на лето, приобретенным через сервис, стала поездка из Москвы в Турцию на 14 ночей. Ее стоимость - 1,9 миллиона рублей. На эти деньги трое взрослых и ребенок проведут отпуск в Белеке в пятизвездочном отеле с системой питания "ультра все включено".
В Турции стали чаще обманывать желающих открыть счет россиян, сообщили СМИ