https://1prime.ru/20240529/turtsiya-848623674.html

Эксперты зафиксировали рост интереса у россиян к отдыху в Турции

Эксперты зафиксировали рост интереса у россиян к отдыху в Турции - 29.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты зафиксировали рост интереса у россиян к отдыху в Турции

Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:09+0300

2024-05-29T06:09+0300

2024-05-29T06:09+0300

экономика

туризм

турция

российские туристы

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_992a6ffeb03c7f04d4cd93e624d4aad9.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и в Абхазию снизился, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных. "На первом месте Турция, там во время летних каникул планирует побывать 61% отдыхающих, в прошлом году их было только 48%. Интерес к курортам России и Абхазии снизился с 21% до 14% и с 8% до 5% соответственно", - процитировали в сообщении директора по маркетингу сервиса Олега Козырева. Он отметил, что топ-5 направлений и их места в рейтинге не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в сервисе отметили, что средний чек в Турцию за год вырос с 223 тысяч рублей до 255 тысяч, в Абхазию - со 104,9 тысячи до 130,8 тысячи рублей. Отечественные курорты, по данным аналитиков, по-прежнему остаются наиболее бюджетными: средний чек на поездки по России сейчас составляет 110 тысяч рублей против 91 тысячи рублей годом ранее. Третья строчка остается за Египтом, рассказали в сервисе. Два года подряд доля этого направления остается неизменной и составляет 8%. Средний чек в Египет увеличился со 199 до 211 тысяч рублей за тур. "Замыкает рейтинг лидеров ОАЭ. Направление потеряло 2%, и нынешним летом его доля составляет 4%. Средний чек изменился со 176 до 217 тысяч рублей", - указали в Travelata. Самым дорогим туром на лето, приобретенным через сервис, стала поездка из Москвы в Турцию на 14 ночей. Ее стоимость - 1,9 миллиона рублей. На эти деньги трое взрослых и ребенок проведут отпуск в Белеке в пятизвездочном отеле с системой питания "ультра все включено".

https://1prime.ru/20240527/obman-848529209.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, турция, российские туристы