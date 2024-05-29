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Боец ММА Монсон предупредил о последствиях ударов Украины по России - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Боец ММА Монсон предупредил о последствиях ударов Украины по России
Боец ММА Монсон предупредил о последствиях ударов Украины по России - 29.05.2024, ПРАЙМ
Боец ММА Монсон предупредил о последствиях ударов Украины по России
Удар Украины по целям на территории России с использованием западного оружия будет считаться прямой атакой со стороны НАТО и США, заявил агентству РИА Новости... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:33+0300
2024-05-29T09:33+0300
политика
россия
украина
запад
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Удар Украины по целям на территории России с использованием западного оружия будет считаться прямой атакой со стороны НАТО и США, заявил агентству РИА Новости боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.Спортсмен отметил, что подобная риторика рано или поздно приведет к серьезной эскалации конфликта, а также станет прямым нападением."Если они и правда собираются пересечь даже эту границу, бить по территории России и бить западным оружием, то я считаю, что это нападение НАТО и Соединенных Штатов на Россию", — заметил он.Монсон надеется, что США и их союзники осознают последствия такой атаки, поскольку она может провоцировать дальнейшую эскалацию, а российская сторона соответствующим образом ответит на угрозы.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на российской территории с применением западного оружия.
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россия, украина, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
09:33 29.05.2024
 
Боец ММА Монсон предупредил о последствиях ударов Украины по России

Монсон: удар Украины по России западным оружием - это нападение НАТО и США

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Удар Украины по целям на территории России с использованием западного оружия будет считаться прямой атакой со стороны НАТО и США, заявил агентству РИА Новости боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.
Спортсмен отметил, что подобная риторика рано или поздно приведет к серьезной эскалации конфликта, а также станет прямым нападением.
"Если они и правда собираются пересечь даже эту границу, бить по территории России и бить западным оружием, то я считаю, что это нападение НАТО и Соединенных Штатов на Россию", — заметил он.
Монсон надеется, что США и их союзники осознают последствия такой атаки, поскольку она может провоцировать дальнейшую эскалацию, а российская сторона соответствующим образом ответит на угрозы.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право атаковать военные цели на российской территории с применением западного оружия.
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