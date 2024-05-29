https://1prime.ru/20240529/ukraina-848633500.html
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины - 29.05.2024, ПРАЙМ
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины
Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:03+0300
2024-05-29T11:03+0300
2024-05-29T11:03+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek."Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, если Киев не примет новые реалии, Россия продолжит занимать новые украинские территории.Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные переговоры с Украиной могут быть возобновлены, но без ультиматумов и на основе согласованных договоренностей. Глава российского государства подчеркивал, что переговоры должны вестись с учетом ситуации на поле боя и основываться на предыдущих достигнутых договоренностях в Белоруссии и Турции.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины
Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek
.
"Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России", — сказано в публикации.
По мнению авторов материала, если Киев не примет новые реалии, Россия продолжит занимать новые украинские территории.
Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные переговоры с Украиной могут быть возобновлены, но без ультиматумов и на основе согласованных договоренностей. Глава российского государства подчеркивал, что переговоры должны вестись с учетом ситуации на поле боя и основываться на предыдущих достигнутых договоренностях в Белоруссии и Турции.
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