https://1prime.ru/20240529/ukraina-848633500.html

Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины

Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины - 29.05.2024, ПРАЙМ

Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины

Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:03+0300

2024-05-29T11:03+0300

2024-05-29T11:03+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek."Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, если Киев не примет новые реалии, Россия продолжит занимать новые украинские территории.Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные переговоры с Украиной могут быть возобновлены, но без ультиматумов и на основе согласованных договоренностей. Глава российского государства подчеркивал, что переговоры должны вестись с учетом ситуации на поле боя и основываться на предыдущих достигнутых договоренностях в Белоруссии и Турции.

https://1prime.ru/20240529/frantsiya-848632923.html

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