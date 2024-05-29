Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240529/ukraina-848633500.html
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины - 29.05.2024, ПРАЙМ
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины
Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:03+0300
2024-05-29T11:03+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek."Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, если Киев не примет новые реалии, Россия продолжит занимать новые украинские территории.Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные переговоры с Украиной могут быть возобновлены, но без ультиматумов и на основе согласованных договоренностей. Глава российского государства подчеркивал, что переговоры должны вестись с учетом ситуации на поле боя и основываться на предыдущих достигнутых договоренностях в Белоруссии и Турции.
https://1prime.ru/20240529/frantsiya-848632923.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
11:03 29.05.2024
 
Другого выбора нет. В США сообщили плохие новости для Украины

Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украине придется заключить мир с Россией на условиях Москвы, передает издание Newsweek.
"Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России", — сказано в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению авторов материала, если Киев не примет новые реалии, Россия продолжит занимать новые украинские территории.
Президент России Владимир Путин отмечал, что мирные переговоры с Украиной могут быть возобновлены, но без ультиматумов и на основе согласованных договоренностей. Глава российского государства подчеркивал, что переговоры должны вестись с учетом ситуации на поле боя и основываться на предыдущих достигнутых договоренностях в Белоруссии и Турции.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
10:47
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала