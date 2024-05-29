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Взяли троих из сотни. На передовую ВСУ присылают бесполезное пополнение

Взяли троих из сотни. На передовую ВСУ присылают бесполезное пополнение - 29.05.2024, ПРАЙМ

Взяли троих из сотни. На передовую ВСУ присылают бесполезное пополнение

Новобранцы, непригодные к службе, получают направления в воинские части ВСУ на передовой, сообщает издание "Страна.ua". | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T15:28+0300

2024-05-29T15:28+0300

2024-05-29T15:28+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Новобранцы, непригодные к службе, получают направления в воинские части ВСУ на передовой, сообщает издание "Страна.ua"."Страна" приводит слова главного редакторна издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова, который рассказал, что во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду ВСУ прислали более 100 человек."Однако выяснилось, что эти люди непригодны для службы, и из них в состав бригады зачислили только троих, хотя по всем ступенькам в докладах уже отчитались, что "бригада хорошо пополняется"", - пишет издание.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина, всу, мобилизация на украине