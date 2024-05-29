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Хромые утки. В ЕС ждут новых лидеров на смену Макрону и Шольцу
Хромые утки. В ЕС ждут новых лидеров на смену Макрону и Шольцу - 29.05.2024, ПРАЙМ
Хромые утки. В ЕС ждут новых лидеров на смену Макрону и Шольцу
Руководители стран-лидеров ЕС начали воспринимать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца как "хромых уток", пишет издание Politico. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:55+0300
2024-05-29T10:55+0300
2024-05-29T10:55+0300
политика
ес
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Руководители стран-лидеров ЕС начали воспринимать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца как "хромых уток", пишет издание Politico. По мнению авторов материала, в ЕС пропала уверенности, что легендарный "франко-германский двигатель" способен возглавлять объединение. Руководящие роли стремится занять новый состав европейских лидеров и время пребывания у руля Парижа и Берлина подходит к концу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Шольц и Макрон все чаще выглядят в глазах других руководителей стран-лидеров ЕС как "хромые утки", политически ослабленными во внутренней политике и неспособные вселить уверенность в общие стремления к будущему в рамках ЕС.По данным издания, Франции и ФРГ сейчас не отличается высокими показателями, а Макрону и Шольцу при этом грозит унизительное поражение от ультраправых партий в преддверии намеченных 6-9 июня выборов в Европарламент.Совокупность экономической и политической слабости является крайне неприятным фактором. Politico, ссылаясь на критиков отмечает, что это может серьезно подорвать авторитет двух лидеров в ходе переговоров о распределении высших должностей в институтах ЕС после выборов в Европарламент.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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ес, эммануэль макрон, олаф шольц
Политика, ЕС, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
Хромые утки. В ЕС ждут новых лидеров на смену Макрону и Шольцу
Politico: Макрон и Шольц стали для других европейских лидеров "хромыми утками"
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ.
Руководители стран-лидеров ЕС начали воспринимать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца как "хромых уток", пишет издание Politico
.
По мнению авторов материала, в ЕС пропала уверенности, что легендарный "франко-германский двигатель" способен возглавлять объединение. Руководящие роли стремится занять новый состав европейских лидеров и время пребывания у руля Парижа и Берлина подходит к концу.
Отмечается, что Шольц и Макрон все чаще выглядят в глазах других руководителей стран-лидеров ЕС как "хромые утки", политически ослабленными во внутренней политике и неспособные вселить уверенность в общие стремления к будущему в рамках ЕС.
По данным издания, Франции и ФРГ сейчас не отличается высокими показателями, а Макрону и Шольцу при этом грозит унизительное поражение от ультраправых партий в преддверии намеченных 6-9 июня выборов в Европарламент.
Совокупность экономической и политической слабости является крайне неприятным фактором. Politico, ссылаясь на критиков отмечает, что это может серьезно подорвать авторитет двух лидеров в ходе переговоров о распределении высших должностей в институтах ЕС после выборов в Европарламент.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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