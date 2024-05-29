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Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм
Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм - 29.05.2024, ПРАЙМ
Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм
Как минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных государств должна идти на мероприятия национального проекта по туризму. Об этом... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:28+0300
2024-05-29T13:28+0300
2024-05-29T13:38+0300
экономика
вино
туризм
таможенные пошлины
указ президента рф
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Как минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных государств должна идти на мероприятия национального проекта по туризму. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении президента России Владимира Путина.Россия в августе прошлого года ввела повышенную пошлину на импорт вина из недружественных стран в размере 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр.Согласно документу, правительство должно обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных стран, на дополнительное финансирование мероприятий, которые предусмотрены национальным проектом "Туризм и гостеприимство". Поручение должно быть исполнено до 1 ноября. Ответственным назначается премьер-министр Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20240529/putin-848641050.html
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вино, туризм, таможенные пошлины, указ президента рф
Экономика, вино, Туризм, таможенные пошлины, Указ президента РФ
Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм
Половина пошлин на вино из недружественных стран пойдет на нацпроект по туризму
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Как минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных государств должна идти на мероприятия национального проекта по туризму. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении президента России Владимира Путина.
Россия в августе прошлого года ввела повышенную пошлину на импорт вина из недружественных стран в размере 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр.
Согласно документу, правительство должно обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных стран, на дополнительное финансирование мероприятий, которые предусмотрены национальным проектом "Туризм и гостеприимство".
Поручение должно быть исполнено до 1 ноября. Ответственным назначается премьер-министр Михаил Мишустин.
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