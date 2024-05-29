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Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм

Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм - 29.05.2024, ПРАЙМ

Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм

Как минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных государств должна идти на мероприятия национального проекта по туризму. Об этом... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:28+0300

2024-05-29T13:28+0300

2024-05-29T13:38+0300

экономика

вино

туризм

таможенные пошлины

указ президента рф

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Как минимум половину доходов от повышения пошлин на вино из недружественных государств должна идти на мероприятия национального проекта по туризму. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении президента России Владимира Путина.Россия в августе прошлого года ввела повышенную пошлину на импорт вина из недружественных стран в размере 20 процентов, но не менее 1,5 доллара за литр.Согласно документу, правительство должно обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных стран, на дополнительное финансирование мероприятий, которые предусмотрены национальным проектом "Туризм и гостеприимство". Поручение должно быть исполнено до 1 ноября. Ответственным назначается премьер-министр Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20240529/putin-848641050.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вино, туризм, таможенные пошлины, указ президента рф