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Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны - 29.05.2024, ПРАЙМ
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны
Автосалон не может реализовать внедорожник Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший обвиняемому в получении взяток замминистра обороны Тимуру Иванову. По данным | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T07:15+0300
2024-05-29T07:15+0300
происшествия
автосалон
тимур иванов
внедорожники
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Автосалон не может реализовать внедорожник Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший обвиняемому в получении взяток замминистра обороны Тимуру Иванову. По данным агентства РИА Новости причиной этому является наложенный на машину арест. Журналисты узнали в автосалоне, что машина очень сильно пострадала при ДТП. У нее была завернута рама. Изначально авто планировали починить, но из-за невозможности купить детали автосалон решил выкупить внедорожник В дальнейшем стало ясно, что ремонтировать машину невыгодно, поэтому ее выставили на продажу битой. "Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем... У нас был покупатель, который был готов купить", — заявили РИА Новости в автосалоне. В начале мая агентство выяснило, что Chevrolet Suburban, который в числе других ТС, принадлежавших Иванову, был переоформлен на его бывшую жену, выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей после серьезной аварии. Перед реализацией машина была перерегистрирована, на нее установили новый госномер. Прежний номер экс-супруга Иванова оставила себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость подобных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей. Кроме того, в начале мая суд арестовал принадлежавшие Иванову два люксовых авто (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. По данным сервиса Avtoface, на обе машины и мотоцикл наложили ограничения. Иванову, курировавшему в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По мнению следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Согласно сообщению его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около одного миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
https://1prime.ru/20240427/ivanov-847757803.html
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автосалон, тимур иванов, внедорожники
Происшествия, автосалон, Тимур Иванов, внедорожники
07:15 29.05.2024
 
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны

РИА Новости: автосалон не может продать машину замглавы МО из-за ее ареста

© РИА Новости . Надежда Чичерова | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Надежда Чичерова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Автосалон не может реализовать внедорожник Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший обвиняемому в получении взяток замминистра обороны Тимуру Иванову. По данным агентства РИА Новости причиной этому является наложенный на машину арест.
Журналисты узнали в автосалоне, что машина очень сильно пострадала при ДТП. У нее была завернута рама. Изначально авто планировали починить, но из-за невозможности купить детали автосалон решил выкупить внедорожник В дальнейшем стало ясно, что ремонтировать машину невыгодно, поэтому ее выставили на продажу битой.
"Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться. Продавать мы ее не можем... У нас был покупатель, который был готов купить", — заявили РИА Новости в автосалоне.
В начале мая агентство выяснило, что Chevrolet Suburban, который в числе других ТС, принадлежавших Иванову, был переоформлен на его бывшую жену, выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей после серьезной аварии. Перед реализацией машина была перерегистрирована, на нее установили новый госномер. Прежний номер экс-супруга Иванова оставила себе. По данным интернет-ресурсов, стоимость подобных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей.
Кроме того, в начале мая суд арестовал принадлежавшие Иванову два люксовых авто (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. По данным сервиса Avtoface, на обе машины и мотоцикл наложили ограничения.
Иванову, курировавшему в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По мнению следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Согласно сообщению его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около одного миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
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ПроисшествияавтосалонТимур Ивановвнедорожники
 
 
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