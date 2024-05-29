https://1prime.ru/20240529/vsu-848648760.html
"Ни в какие рамки". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО
"Ни в какие рамки". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Ни в какие рамки". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО
Ударные части на Украине начали формировать из ценных офицеров Генштаба, которые обладают секретной информацией. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:13+0300
2024-05-29T16:13+0300
2024-05-29T16:13+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ударные части на Украине начали формировать из ценных офицеров Генштаба, которые обладают секретной информацией. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Шестьдесят процентов Генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет", - возмутился он.Кривонос отметил, что офицеры, которых посылают в первую траншею, обладают ценной информацией. В плену такие кадры могут выдать чувствительные данные, отметил он.На этом фоне эксперт призвал отправлять на фронт украинских министров и сотрудников министерств, а не жертвовать ценными военными кадрами.
https://1prime.ru/20240527/mobilizatsiya-848569204.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Ни в какие рамки". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО
Кривонос: Киев формирует части из офицеров ГШ, обладающих секретной информацией
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ударные части на Украине начали формировать из ценных офицеров Генштаба, которые обладают секретной информацией. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Шестьдесят процентов Генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет", - возмутился он.
Кривонос отметил, что офицеры, которых посылают в первую траншею, обладают ценной информацией. В плену такие кадры могут выдать чувствительные данные, отметил он.
На этом фоне эксперт призвал отправлять на фронт украинских министров и сотрудников министерств, а не жертвовать ценными военными кадрами.
На Украине не установили оснований для отказа в отсрочке от мобилизации