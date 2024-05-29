https://1prime.ru/20240529/vsu-848648760.html

"Ни в какие рамки". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО

"Ни в какие рамки". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Ни в какие рамки". Генерал ВСУ раскрыл, на что пошел Киев в зоне СВО

Ударные части на Украине начали формировать из ценных офицеров Генштаба, которые обладают секретной информацией. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:13+0300

2024-05-29T16:13+0300

2024-05-29T16:13+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ударные части на Украине начали формировать из ценных офицеров Генштаба, которые обладают секретной информацией. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Шестьдесят процентов Генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет", - возмутился он.Кривонос отметил, что офицеры, которых посылают в первую траншею, обладают ценной информацией. В плену такие кадры могут выдать чувствительные данные, отметил он.На этом фоне эксперт призвал отправлять на фронт украинских министров и сотрудников министерств, а не жертвовать ценными военными кадрами.

https://1prime.ru/20240527/mobilizatsiya-848569204.html

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украина, всу