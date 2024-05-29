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В ВТБ оценили возможность выплаты дивидендов за 2024 года

В ВТБ оценили возможность выплаты дивидендов за 2024 года - 29.05.2024, ПРАЙМ

В ВТБ оценили возможность выплаты дивидендов за 2024 года

Говорить о возможности выплаты ВТБ дивидендов за 2024 год преждевременно, она во многом будет зависеть от достаточности капитала, более определенной информации... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T10:04+0300

2024-05-29T10:04+0300

2024-05-29T10:04+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Говорить о возможности выплаты ВТБ дивидендов за 2024 год преждевременно, она во многом будет зависеть от достаточности капитала, более определенной информации на этот счет стоит ожидать в начале 2025 года, заявил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов, представляя результаты группы по МСФО за четыре месяца."Основным критерием возможности перехода на более раннюю выплату дивидендов является наша ситуация с достаточностью капитала по итогам 2024 года. Будем ли мы идти лучше стратегии или хуже стратегии…, не приведет ли выплата дивидендов к каким-то проблемам по прогнозируемому 2025 году. Поэтому подтверждение, либо опровержение, либо какие-то нюансы по коэффициенту выплат следует ожидать в раннем 2025 году после закрытия отчетности 2024 года", - сказал он."Как только на годовом горизонте будет значительное превышение достаточности капитала – это первый сигнал о выплате дивидендов, почему сейчас преждевременно говорить об этом", - добавил топ-менеджер.Он пояснил, что достаточность капитала будет влиять на возможности выплаты дивидендов раньше срока, предусмотренного стратегией. При этом на достаточность капитала будет влиять ожидаемый темп прироста кредитного портфеля, который, по его словам, Центральный банк "легко может зажать" как через ключевую ставку, так и через, например, нормативы ликвидности."Мне кажется, что это было бы безответственно сейчас как-то таргетировать дивиденды по итогам 2024 года, когда мы представляем четырехмесячные результаты", - заключил он.Ранее в мае глава ВТБ Андрей Костин заявил, что чистая прибыль группы по МСФО за 2024 год может приблизиться к рекордным 500 миллиардам рублей, а также не исключил возможность выплаты дивидендов по итогам этого года.По стратегии ВТБ, первая возможность выплаты дивидендов предусмотрена в 2026 году за 2025 год - менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей. По итогам года ВТБ ждет, что достаточность базового каптала Н20.0 будет на уровне 9,4% при минимальном значении в 8,25%, в 2025 году – 9,7% (минимум 8,75%), в 2026 году – 10,6% с учетом дивидендов (минимум 9,5%).Кроме того, чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле сократилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 203,4 миллиарда рублей, при этом за апрель показатель вырос на 32,1%, до 81 миллиарда рублей, говорится в материалах банка."Чистая прибыль группы ВТБ составила 81 миллиард рублей и 203,4 миллиарда рублей по итогам апреля и четырех месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 32,1% и сократившись на 2,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в результатах которых была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой", - сказано в сообщении.Как пояснил первый зампред банка Дмитрий Пьянов, положительное влияние на чистую прибыль апреля оказало ожидаемое признание отложенного налогового актива банка "Открытие", что, в свою очередь, является результатом успешного процесса интеграции.Кредиты юридическим лицам за четыре месяца текущего года увеличились на 8%, до 15,1 триллиона рублей. Кредитование физических лиц за этот период выросло на 4,4%, портфель достиг 7,3 триллиона рублей.Средства юридических лиц в январе-апреле выросли на 8,5% и достигли 13,8 триллиона рублей. Объем средств клиентов - физических лиц увеличился за четыре месяца этого года на 6,6%, до 10,2 триллиона рублей.

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