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В ВТБ оценили долю в совокупном финансировании проекта ВСМ Москва-Петербург
В ВТБ оценили долю в совокупном финансировании проекта ВСМ Москва-Петербург - 29.05.2024, ПРАЙМ
В ВТБ оценили долю в совокупном финансировании проекта ВСМ Москва-Петербург
Условия участия ВТБ в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург пока не ясны, дискуссия продолжается, доля банка в совокупном... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:07+0300
2024-05-29T10:07+0300
2024-05-29T10:07+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Условия участия ВТБ в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург пока не ясны, дискуссия продолжается, доля банка в совокупном финансировании проекта может быть около 20%, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Дмитрий Пьянов. "Условия (финансового участия ВТБ в проекте – ред.) пока не понятны, мы продолжаем дискуссию, мы очень хотим, чтобы это финансирование вошло в таксономию, позволяющую финансировать проекты суверенитета и технологический трансформации", - сказал он. "С точки зрения пропорций можно ориентироваться примерно на нашу долю в российском рынке кредитного портфеля юридических лиц, она составляет около 20% у нас. Это может являться ориентиром по нашему потенциальному участию в этой сделке... в совокупном финансировании", - добавил топ-менеджер. Виталий Савельев (занимал тогда пост министра транспорта РФ, ныне вице-премьер) в феврале текущего года на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что организационная схема проекта ВСМ предусматривает государственно-частное партнерство на основе заключаемого концессионного соглашения. Создана компания, которая выступит акционером концессионера. Назвали ее "ВСМ – Две столицы". Путин в апреле поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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россия, втб, всм
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ВСМ
В ВТБ оценили долю в совокупном финансировании проекта ВСМ Москва-Петербург
Пьянов: доля ВТБ в финансировании ВСМ Москва-Петербург может быть около 20%
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Условия участия ВТБ в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург пока не ясны, дискуссия продолжается, доля банка в совокупном финансировании проекта может быть около 20%, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Дмитрий Пьянов.
"Условия (финансового участия ВТБ в проекте – ред.) пока не понятны, мы продолжаем дискуссию, мы очень хотим, чтобы это финансирование вошло в таксономию, позволяющую финансировать проекты суверенитета и технологический трансформации", - сказал он.
"С точки зрения пропорций можно ориентироваться примерно на нашу долю в российском рынке кредитного портфеля юридических лиц, она составляет около 20% у нас. Это может являться ориентиром по нашему потенциальному участию в этой сделке... в совокупном финансировании", - добавил топ-менеджер.
Виталий Савельев (занимал тогда пост министра транспорта РФ, ныне вице-премьер) в феврале текущего года на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что организационная схема проекта ВСМ предусматривает государственно-частное партнерство на основе заключаемого концессионного соглашения. Создана компания, которая выступит акционером концессионера. Назвали ее "ВСМ – Две столицы".
Путин в апреле поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.