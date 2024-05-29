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Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты на детей - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты на детей
Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты на детей - 29.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты на детей
Минфин РФ предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и каждого последующего ребенка, одновременно повысив предельный... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:44+0300
2024-05-29T13:45+0300
налоги
ндфл
минфин
налоговый вычет
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и каждого последующего ребенка, одновременно повысив предельный уровень дохода, дающий право на их получение. Соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости. Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка – с 3 000 до 6 000 рублей. По действующим нормам, налогоплательщик может получать вычет на детей до месяца, в котором его доход (за исключением доходов от дивидендов), нарастающим итогом в начала года превысит 350 тысяч рублей. После достижения этой планки он теряет это право. Предложенный Минфином законопроект повышает эту планку до 450 тысяч рублей. Внесение соответствующих изменений было поручено президентом РФ Владимиром Путиным в перечне поручений для реализации послания Федеральному Собранию.
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ндфл, минфин, налоговый вычет
Налоги, НДФЛ, Минфин, налоговый вычет
13:44 29.05.2024 (обновлено: 13:45 29.05.2024)
 
Минфин предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты на детей

Минфин предложил вдвое увеличить стандартные вычеты по НДФЛ на детей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил вдвое увеличить стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на второго, третьего и каждого последующего ребенка, одновременно повысив предельный уровень дохода, дающий право на их получение. Соответствующие поправки содержатся в разработанном Минфином законопроекте, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандартный налоговый вычет на второго ребенка предлагается увеличить с нынешних 1 400 до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка – с 3 000 до 6 000 рублей.
По действующим нормам, налогоплательщик может получать вычет на детей до месяца, в котором его доход (за исключением доходов от дивидендов), нарастающим итогом в начала года превысит 350 тысяч рублей. После достижения этой планки он теряет это право.
Предложенный Минфином законопроект повышает эту планку до 450 тысяч рублей.
Внесение соответствующих изменений было поручено президентом РФ Владимиром Путиным в перечне поручений для реализации послания Федеральному Собранию.
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