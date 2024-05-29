Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета" - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240529/yadro-848650946.html
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета"
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета" - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета"
Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T17:03+0300
2024-05-29T17:03+0300
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608520_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0669d5a0f0da93919bf0b6084381875c.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Результаты при этом будут оценивать не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал Путин. А новые национальные проекты должны быть скоординированы до конца лета."Нужно в деталях проработать и финансовую часть, для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - напомнил Путин. В послании Федеральному собранию 29 февраля глава государства объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Экономика данных". Первый направлен на поддержку семей и ликвидацию бедности. До 2030 года на него планируют выделить 75 млрд рублей регионам с низкой рождаемостью. На "Экономику данных" в грядущие шесть лет будет выделено 700 млрд рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608520_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3171fc95e61a892dcb19ab60af534edc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, госсовет
Владимир Путин, Госсовет
17:03 29.05.2024
 
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета"

Путин: расходы на нацпроекты станут ядром бюджета

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Результаты при этом будут оценивать не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал Путин. А новые национальные проекты должны быть скоординированы до конца лета.
"Нужно в деталях проработать и финансовую часть, для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - напомнил Путин.
В послании Федеральному собранию 29 февраля глава государства объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Экономика данных". Первый направлен на поддержку семей и ликвидацию бедности. До 2030 года на него планируют выделить 75 млрд рублей регионам с низкой рождаемостью. На "Экономику данных" в грядущие шесть лет будет выделено 700 млрд рублей.
 
Владимир ПутинГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала