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Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета"
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета" - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета"
Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T17:03+0300
2024-05-29T17:03+0300
2024-05-29T17:03+0300
владимир путин
госсовет
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Результаты при этом будут оценивать не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал Путин. А новые национальные проекты должны быть скоординированы до конца лета."Нужно в деталях проработать и финансовую часть, для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - напомнил Путин. В послании Федеральному собранию 29 февраля глава государства объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Экономика данных". Первый направлен на поддержку семей и ликвидацию бедности. До 2030 года на него планируют выделить 75 млрд рублей регионам с низкой рождаемостью. На "Экономику данных" в грядущие шесть лет будет выделено 700 млрд рублей.
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ПРАЙМ
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владимир путин, госсовет
Путин рассказал, какие расходы станут "ядром бюджета"
Путин: расходы на нацпроекты станут ядром бюджета
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расходы на нацпроекты станут ядром наиболее весомой части бюджета на федеральном и региональном уровнях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Результаты при этом будут оценивать не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал Путин. А новые национальные проекты должны быть скоординированы до конца лета.
"Нужно в деталях проработать и финансовую часть, для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трех до шести лет", - напомнил Путин.
В послании Федеральному собранию 29 февраля глава государства объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Экономика данных". Первый направлен на поддержку семей и ликвидацию бедности. До 2030 года на него планируют выделить 75 млрд рублей регионам с низкой рождаемостью. На "Экономику данных" в грядущие шесть лет будет выделено 700 млрд рублей.