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В МИД надеются на прагматизм Франции в отношении проекта "Ямал СПГ"
В МИД надеются на прагматизм Франции в отношении проекта "Ямал СПГ" - 29.05.2024, ПРАЙМ
В МИД надеются на прагматизм Франции в отношении проекта "Ямал СПГ"
Россия надеется, что, если ЕС введет санкции против российского СПГ, французская компания TotalEnergies будет принимать решение по "Ямал СПГ" исходя из... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:40+0300
2024-05-29T08:40+0300
2024-05-29T09:25+0300
энергетика
ямал спг
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия надеется, что, если ЕС введет санкции против российского СПГ, французская компания TotalEnergies будет принимать решение по "Ямал СПГ" исходя из экономической целесообразности. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.По словам дипломата, Россия работает с партнерами по проекту "Ямал СПГ" в двустороннем формате. Он подчеркнул, что ситуации для TotalEnergies и CNPC на фоне санкций сложатся по-разному. "Французская компания Total находится в юрисдикции недружественного нам государства. Мы постоянно слышим политизированные русофобские высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в отношении нашей страны", — сказал Биричевский. Дипломат выразил надежду, что французские власти будут руководствоваться принципом экономической целесообразности и не допустят серьезные финансовые издержки TotalEnergies и потерю части рынка. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
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ямал спг, санкции против рф, франция, ес
Энергетика, Ямал СПГ, санкции против РФ, ФРАНЦИЯ, ЕС
В МИД надеются на прагматизм Франции в отношении проекта "Ямал СПГ"
МИД: Москва надеется на прагматизм Франции по "Ямал СПГ" в случае санкций ЕС
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россия надеется, что, если ЕС введет санкции против российского СПГ, французская компания TotalEnergies будет принимать решение по "Ямал СПГ" исходя из экономической целесообразности. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По словам дипломата, Россия работает с партнерами по проекту "Ямал СПГ" в двустороннем формате. Он подчеркнул, что ситуации для TotalEnergies и CNPC на фоне санкций сложатся по-разному.
"Французская компания Total находится в юрисдикции недружественного нам государства. Мы постоянно слышим политизированные русофобские высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в отношении нашей страны", — сказал Биричевский.
Дипломат выразил надежду, что французские власти будут руководствоваться принципом экономической целесообразности и не допустят серьезные финансовые издержки TotalEnergies и потерю части рынка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9:00 мск.
Токио заинтересован в поставках российского СПГ, заявили в МИД