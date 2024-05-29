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Назван размер средней начисленной зарплаты в России - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Назван размер средней начисленной зарплаты в России
Назван размер средней начисленной зарплаты в России - 29.05.2024, ПРАЙМ
Назван размер средней начисленной зарплаты в России
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в марте 2024 года выросла на 21,6% год к году и составила 87,7 тысячи рублей, сообщил в среду... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T19:39+0300
2024-05-29T19:39+0300
экономика
росстат
зарплата
россия
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в марте 2024 года выросла на 21,6% год к году и составила 87,7 тысячи рублей, сообщил в среду Росстат. Как пишет статистическое ведомство, по сравнению с февралем номинальные зарплаты выросли на 11,8% (в феврале показатель находился на уровне 78,4 тысячи рублей). По итогам первого квартала номинальные зарплаты россиян выросли на 19,5% в годовом выражении и составили 80,6 тысячи рублей. Минэкономразвития ожидает, что среднемесячная начисленная заработная плата в России по итогам текущего года составит в среднем за год 83,7 тысячи рублей. Данные по реальным заработным платам (средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции) Росстат опубликует на следующей неделе.
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росстат, зарплата, россия
Экономика, Росстат, зарплата, РОССИЯ
19:39 29.05.2024
 
Назван размер средней начисленной зарплаты в России

Росстат: средняя начисленная зарплата в РФ в марте составила 87,7 тысячи рублей

© Syda Productions%Расчет
%Расчет
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России в марте 2024 года выросла на 21,6% год к году и составила 87,7 тысячи рублей, сообщил в среду Росстат.
Как пишет статистическое ведомство, по сравнению с февралем номинальные зарплаты выросли на 11,8% (в феврале показатель находился на уровне 78,4 тысячи рублей).
По итогам первого квартала номинальные зарплаты россиян выросли на 19,5% в годовом выражении и составили 80,6 тысячи рублей.
Минэкономразвития ожидает, что среднемесячная начисленная заработная плата в России по итогам текущего года составит в среднем за год 83,7 тысячи рублей.
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Данные по реальным заработным платам (средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции) Росстат опубликует на следующей неделе.
 
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