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Зеленский совершил преступление, оставшись у власти, заявил Володин
Зеленский совершил преступление, оставшись у власти, заявил Володин - 29.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский совершил преступление, оставшись у власти, заявил Володин
Владимир Зеленский, находясь у власти после того, как истек срок его полномочий, по сути, совершил государственное преступление, заявил в среду председатель ГД... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:53+0300
2024-05-29T08:53+0300
2024-05-29T08:53+0300
политика
украина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, находясь у власти после того, как истек срок его полномочий, по сути, совершил государственное преступление, заявил в среду председатель ГД Вячеслав Володин. "Это противоречит конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", — написал Володин в своем Telegram-канале. Спикер добавил, что "главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении": встречаться с Зеленским они смогут, "но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия". Срок полномочий Зеленского прекратился 20 мая. Выборы в этом году на Украине отменили, объяснив это военным положением. Во вторник президент РФ Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. При этом сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
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украина, вячеслав володин, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский
Зеленский совершил преступление, оставшись у власти, заявил Володин
Володин: Зеленский совершил государственное преступление, оставшись у власти
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, находясь у власти после того, как истек срок его полномочий, по сути, совершил государственное преступление, заявил в среду председатель ГД Вячеслав Володин.
"Это противоречит конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер добавил, что "главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении": встречаться с Зеленским они смогут, "но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия".
Срок полномочий Зеленского прекратился 20 мая. Выборы в этом году на Украине отменили, объяснив это военным положением. Во вторник президент РФ Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. При этом сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
Затея провалилась. Раскрыто очередное фиаско Зеленского