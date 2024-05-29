https://1prime.ru/20240529/zelenskiy-848634347.html

"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского

"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского

Украинский народ уже готов сменить Владимира Зеленского, говорится в материале издания The Washington Times. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:18+0300

2024-05-29T11:18+0300

2024-05-29T11:18+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украинский народ уже готов сменить Владимира Зеленского, говорится в материале издания The Washington Times."Популярность Зеленского иссякла, и народ Украины, <…>, похоже, готов к смене власти. Поэтому у Зеленского осталось мало вариантов", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы подчеркивают, что будущее Украины выглядит мрачным, так как постоянная американская поддержка больше не гарантирована, а помощь со стороны стран НАТО не позволит Зеленскому реализовать свою концепцию для прекращения конфликта.Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность украинского лидера уже истекла и при возобновлении переговоров с Украиной необходимо учитывать, с кем можно иметь дело при подписании документов.Выборы главы государства на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".

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украина, сша, владимир зеленский