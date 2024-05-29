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"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского - 29.05.2024, ПРАЙМ
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"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского
Украинский народ уже готов сменить Владимира Зеленского, говорится в материале издания The Washington Times. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:18+0300
2024-05-29T11:18+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украинский народ уже готов сменить Владимира Зеленского, говорится в материале издания The Washington Times."Популярность Зеленского иссякла, и народ Украины, &lt;…&gt;, похоже, готов к смене власти. Поэтому у Зеленского осталось мало вариантов", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы подчеркивают, что будущее Украины выглядит мрачным, так как постоянная американская поддержка больше не гарантирована, а помощь со стороны стран НАТО не позволит Зеленскому реализовать свою концепцию для прекращения конфликта.Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность украинского лидера уже истекла и при возобновлении переговоров с Украиной необходимо учитывать, с кем можно иметь дело при подписании документов.Выборы главы государства на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
11:18 29.05.2024
 
"Они уже готовы". В США сообщили плохие новости для Зеленского

Washington Times: граждане Украины готовы к смене Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Украинский народ уже готов сменить Владимира Зеленского, говорится в материале издания The Washington Times.
"Популярность Зеленского иссякла, и народ Украины, <…>, похоже, готов к смене власти. Поэтому у Зеленского осталось мало вариантов", — сказано в публикации.
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Авторы подчеркивают, что будущее Украины выглядит мрачным, так как постоянная американская поддержка больше не гарантирована, а помощь со стороны стран НАТО не позволит Зеленскому реализовать свою концепцию для прекращения конфликта.
Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность украинского лидера уже истекла и при возобновлении переговоров с Украиной необходимо учитывать, с кем можно иметь дело при подписании документов.
Выборы главы государства на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Зеленский совершил преступление, оставшись у власти, заявил Володин
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
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