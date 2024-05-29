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Рост налогов затронет более 90 процентов жилья, считают эксперты

Рост налогов затронет более 90 процентов жилья, считают эксперты - 29.05.2024, ПРАЙМ

Рост налогов затронет более 90 процентов жилья, считают эксперты

Предложенное Минфином прогрессивное налогообложение доходов физлиц (НДФЛ), включая доходы от продажи недвижимости, потенциально касается более чем 90%... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:40+0300

2024-05-29T13:40+0300

2024-05-29T13:40+0300

налоги

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предложенное Минфином прогрессивное налогообложение доходов физлиц (НДФЛ), включая доходы от продажи недвижимости, потенциально касается более чем 90% продаваемых в России квартир, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.Как уточняется в материалах ведомства, действующая ставка налогообложения при продаже недвижимости также останется на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей, со всего что свыше нее возьмут налог уже 15%. Подчеркивается, что повышенный налог придется заплатить не со всей суммы, а только с превышения. Также Минфин обещает сохранить освобождение от уплаты налога для продавцов, владевшими жильем более пяти лет."Девяносто три процента квартир, продаваемых сейчас на первичном и вторичном рынке в России, имеют цену более 2,4 миллиона рубле. В Москве и Московской области доля таких квартир и вовсе близка к 100%", - прокомментировал инициативу Минфина ведущий аналитик риелторской компании "Этажи" Александр Иванов.По словам управляющего директора "Метриума" Руслана Сырцова, в Московском регионе сейчас всего одна квартира в новостройке продается дешевле 2,4 миллиона рублей, примерно такая же ситуация и на вторичном рынке. Помимо Москвы и области, грядущее повышение налогов существенней всего затронет рынки недвижимости Петербурга и Сочи, указал он.Однако, по словам Иванова, на практике большая часть продаваемых объектов вообще не облагается налогом, так сроки владения ими выше трех-пяти лет. "В большей степени такие изменения коснутся инвестиционных квартир, где инвесторы не готовы замораживать оборотные средства на долгий период и заинтересованы в срочной продаже", - пояснил он.Никаких законных способов уклониться от прогрессивного налогообложения нет, исключение из правил составят лишь льготные категории, считает Сырцов. Говоря о возможных попытках продавцов скрыть от государства полную стоимость объекта, он напомнил, что Налоговая служба при выявлении таких случаев доначисляет НДФЛ и штрафует нарушителей, если же размер скрытого налога превышает 2,7 миллиона рублей, то это уже повод возбудить уголовное дело.

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цены на жилье, россия