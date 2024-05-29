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Нормативную стоимость жилья в России повысят на 12 процентов

Нормативную стоимость жилья в России повысят на 12 процентов - 29.05.2024, ПРАЙМ

Нормативную стоимость жилья в России повысят на 12 процентов

Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2024 года в размере 109 тысяч... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T15:30+0300

2024-05-29T15:30+0300

2024-05-29T15:30+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2024 года в размере 109 тысяч рублей - на 12% выше норматива второго полугодия текущего года."Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2024 года ‎в размере 109 002 (сто девять тысяч два) рубля", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Также приказом утверждаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на третий квартал 2024 года.Самые высокие показатели устанавливаются для Чукотского автономного округа (233,8 тысячи рублей, +50% ко второму кварталу), Ямало-Ненецкого автономного округа (почти 177 тысяч рублей, +38%), Москвы (171,7 тысячи рублей, снижение на 3%).Наименьшие значения вводятся для Ингушетии (55,1 тысячи рублей, +10%), Кабардино-Балкарии (61,6 тысячи рублей, +33%), Калмыкии (71,6 тысячи рублей +9%).Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляющихся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

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