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Путин увеличил штрафы за низкое качество коммунальных услуг - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Путин увеличил штрафы за низкое качество коммунальных услуг
Путин увеличил штрафы за низкое качество коммунальных услуг - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин увеличил штрафы за низкое качество коммунальных услуг
Нарушение ресурсоснабжающими организациями требований к качеству коммунальных услуг грозит штрафом до 100 тысяч рублей, соответствующий закон подписал президент | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T15:19+0300
2024-05-29T15:19+0300
жкх
штраф
закон
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Нарушение ресурсоснабжающими организациями требований к качеству коммунальных услуг грозит штрафом до 100 тысяч рублей, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Так, административные штрафы для должностных лиц составят пять - десять тысяч рублей, для юридических - 30 - 50 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит 10-30 тысяч рублей и 50 - 100 тысяч рублей соответственно.Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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жкх, штраф, закон, владимир путин
ЖКХ, штраф, закон, Владимир Путин
15:19 29.05.2024
 
Путин увеличил штрафы за низкое качество коммунальных услуг

Путин подписал закон об увеличении штрафов за низкое качество коммунальных услуг

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Нарушение ресурсоснабжающими организациями требований к качеству коммунальных услуг грозит штрафом до 100 тысяч рублей, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Так, административные штрафы для должностных лиц составят пять - десять тысяч рублей, для юридических - 30 - 50 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит 10-30 тысяч рублей и 50 - 100 тысяч рублей соответственно.
Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов.
 
ЖКХштрафзаконВладимир Путин
 
 
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