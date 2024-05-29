https://1prime.ru/20240529/zvonok-848629015.html

Байден удержал Китай от поставок оружия России, утверждает WP

Байден удержал Китай от поставок оружия России, утверждает WP - 29.05.2024, ПРАЙМ

Байден удержал Китай от поставок оружия России, утверждает WP

Пекин после начала украинского конфликта был якобы намерен передать России оружие, но "воздержался" якобы после звонка президента США Джо Байдена. Об этом... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T09:33+0300

2024-05-29T09:33+0300

2024-05-29T09:33+0300

политика

сша

китай

поставки вооружения

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пекин после начала украинского конфликта был якобы намерен передать России оружие, но "воздержался" якобы после звонка президента США Джо Байдена. Об этом сообщил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназванных чиновников.В материале издания сказано, что источники рассказали Игнатиусу, что американский лидер в ходе разговора якобы заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон в случае поставок оружия Москве "ответит". При этом, как утверждат газета, данное заявлениевызвало недовольство в Китае и Си Цзиньпин поинтересовался, угрожают ли США таким образом Китаю. "Оно (вооружение — ред.) было готово к отправке, когда Байден позвонил Си (Цзиньпину — ред.), чтобы предупредить его, что США ответят, что вызвало... сердитую ответную реакцию Си, который спросил, угрожает ли ему Байден. С момента этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия", — сказано в материале. По словам неназванных чиновников из США, китайские власти назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки РФ материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте. МИД Китая в ответ на обвинения Западных стран заявил, что занимает справедливую и объективную позицию по украинскому конфликту, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что Вашингтон оказывает военную поддержку Киеву, но критикует нормальное сотрудничество Москвы и Пекина. Он назвал действия США лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали Вашингтон, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://1prime.ru/20240529/ekonomika-848628131.html

сша

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сша, китай, поставки вооружения