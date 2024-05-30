https://1prime.ru/20240530/abrams-848670886.html
Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams
Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams - 30.05.2024, ПРАЙМ
Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams
Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает CNN. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:32+0300
2024-05-30T12:32+0300
2024-05-30T12:53+0300
россия
украина
сво
вооружения
abrams
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/97/827009725_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_fd440d4fe9f621b2e2431392a988fed1.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает CNN."Его броня недостаточно прочна для данного момента. Она не защищает экипаж. Реально, сегодняшняя война — это война дронов. И когда танк выкатывается из ангара, они постоянно пытаются поразить его", — заявил CNN один из бойцов ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что у танков есть серьезные технические проблемы - двигатели и электроника плохо работают, а влага может их вывести из строя. Боеприпасы также доставляют военным проблемы, так как снаряды, предназначенные для прямого танкового боя, не соответствуют текущим боевым условиям.Кроме того, в начале мая один из таких танков был захвачен россиянами и поврежден, а затем выставлен на обозрение в Москве, заметили в издании.Тем не менее, на фоне недостатка техники и боеприпасов, солдатам ВСУ приходиться справляться с "абрамсами", несмотря на их техническую слабость, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240506/spetsoperatsiya-na-ukraine-847936490.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/97/827009725_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_efc27adfc2d627485a38a4296a069c37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво, abrams
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Вооружения, Abrams
Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams
CNN: ВСУ раскритиковали танки Abrams за уязвимую к российским дронам броню
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает
CNN.
"Его броня недостаточно прочна для данного момента. Она не защищает экипаж. Реально, сегодняшняя война — это война дронов. И когда танк выкатывается из ангара, они постоянно пытаются поразить его", — заявил CNN один из бойцов ВСУ.
Отмечается, что у танков есть серьезные технические проблемы - двигатели и электроника плохо работают, а влага может их вывести из строя. Боеприпасы также доставляют военным проблемы, так как снаряды, предназначенные для прямого танкового боя, не соответствуют текущим боевым условиям.
Кроме того, в начале мая один из таких танков был захвачен россиянами и поврежден, а затем выставлен на обозрение в Москве, заметили в издании.
Тем не менее, на фоне недостатка техники и боеприпасов, солдатам ВСУ приходиться справляться с "абрамсами", несмотря на их техническую слабость, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Подбит одним выстрелом". Российские силы нейтрализовали еще один Abrams