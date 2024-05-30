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Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams
Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams - 30.05.2024, ПРАЙМ
Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams
Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает CNN. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:32+0300
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россия
украина
сво
вооружения
abrams
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает CNN."Его броня недостаточно прочна для данного момента. Она не защищает экипаж. Реально, сегодняшняя война — это война дронов. И когда танк выкатывается из ангара, они постоянно пытаются поразить его", — заявил CNN один из бойцов ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что у танков есть серьезные технические проблемы - двигатели и электроника плохо работают, а влага может их вывести из строя. Боеприпасы также доставляют военным проблемы, так как снаряды, предназначенные для прямого танкового боя, не соответствуют текущим боевым условиям.Кроме того, в начале мая один из таких танков был захвачен россиянами и поврежден, а затем выставлен на обозрение в Москве, заметили в издании.Тем не менее, на фоне недостатка техники и боеприпасов, солдатам ВСУ приходиться справляться с "абрамсами", несмотря на их техническую слабость, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, сво, abrams
РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Вооружения, Abrams
12:32 30.05.2024 (обновлено: 12:53 30.05.2024)
 
Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams

CNN: ВСУ раскритиковали танки Abrams за уязвимую к российским дронам броню

© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. ArmyАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. Army
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает CNN.
"Его броня недостаточно прочна для данного момента. Она не защищает экипаж. Реально, сегодняшняя война — это война дронов. И когда танк выкатывается из ангара, они постоянно пытаются поразить его", — заявил CNN один из бойцов ВСУ.
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Отмечается, что у танков есть серьезные технические проблемы - двигатели и электроника плохо работают, а влага может их вывести из строя. Боеприпасы также доставляют военным проблемы, так как снаряды, предназначенные для прямого танкового боя, не соответствуют текущим боевым условиям.
Кроме того, в начале мая один из таких танков был захвачен россиянами и поврежден, а затем выставлен на обозрение в Москве, заметили в издании.
Тем не менее, на фоне недостатка техники и боеприпасов, солдатам ВСУ приходиться справляться с "абрамсами", несмотря на их техническую слабость, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
"Подбит одним выстрелом". Российские силы нейтрализовали еще один Abrams
6 мая, 11:35
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСВОAbrams
 
 
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