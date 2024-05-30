https://1prime.ru/20240530/abrams-848670886.html

Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams

Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams - 30.05.2024, ПРАЙМ

Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ раскритиковали Abrams

Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает CNN. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T12:32+0300

2024-05-30T12:32+0300

2024-05-30T12:53+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Танкисты ВСУ пожаловались на массу технических проблем американского танка Abrams, передает CNN."Его броня недостаточно прочна для данного момента. Она не защищает экипаж. Реально, сегодняшняя война — это война дронов. И когда танк выкатывается из ангара, они постоянно пытаются поразить его", — заявил CNN один из бойцов ВСУ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что у танков есть серьезные технические проблемы - двигатели и электроника плохо работают, а влага может их вывести из строя. Боеприпасы также доставляют военным проблемы, так как снаряды, предназначенные для прямого танкового боя, не соответствуют текущим боевым условиям.Кроме того, в начале мая один из таких танков был захвачен россиянами и поврежден, а затем выставлен на обозрение в Москве, заметили в издании.Тем не менее, на фоне недостатка техники и боеприпасов, солдатам ВСУ приходиться справляться с "абрамсами", несмотря на их техническую слабость, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240506/spetsoperatsiya-na-ukraine-847936490.html

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