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Кабмин продолжит поддержку агробизнеса для создания сельхозпредприятий

Кабмин продолжит поддержку агробизнеса для создания сельхозпредприятий - 30.05.2024, ПРАЙМ

Кабмин продолжит поддержку агробизнеса для создания сельхозпредприятий

Правительство России сохранит меры поддержки агробизнеса для создания и модернизации сельскохозяйственных предприятий, сообщается в пресс-релизе кабмина. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T18:02+0300

2024-05-30T18:02+0300

2024-05-30T18:02+0300

экономика

россия

правительство

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Правительство России сохранит меры поддержки агробизнеса для создания и модернизации сельскохозяйственных предприятий, сообщается в пресс-релизе кабмина. "В России будет продолжена поддержка сельхозпроизводителей, предполагающая возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Речь идёт о частичной компенсации расходов на создание новых и модернизацию уже действующих молочных ферм, овцеводческих комплексов, плодоовощных хранилищ, центров селекции семеноводства и племенного дела, центров по производству генетического материала в птицеводстве, а также на строительство предприятий по производству сухих молочных продуктов для детского питания, мощностей по переработке льна и объектов по производству кормов для аквакультуры. Постановлением также предусмотрено повышение объёма возмещения затрат по ряду направлений. Так, размер компенсации на строительство молочных ферм будет доходить до 30%, на их модернизацию – до 50%. Субсидии на эти цели будут направляться за счёт средств консолидированного бюджета, то есть за счёт средств федерального бюджета и бюджета региона. "Рассчитываем, что принятые решения будут способствовать развитию переработки сельскохозяйственного сырья и помогут увеличить объемы поставок качественных и востребованных продуктов питания для наших граждан", - передаются в сообщении слова Мишустина. Работа ведётся в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

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