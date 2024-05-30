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В США заявили о бесполезности российских активов для Украины - 30.05.2024, ПРАЙМ
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В США заявили о бесполезности российских активов для Украины
В США заявили о бесполезности российских активов для Украины - 30.05.2024, ПРАЙМ
В США заявили о бесполезности российских активов для Украины
Конфискация западными странами российских активов не поможет Украине укрепить систему обороны и лишь продлит конфликт, написал старший научный сотрудник... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:51+0300
2024-05-30T13:51+0300
замороженные российские активы
сша
украина
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Конфискация западными странами российских активов не поможет Украине укрепить систему обороны и лишь продлит конфликт, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.Бэндоу отмечает, что по мере того, как российские войска укрепляют позиции, "Киев и его сторонники все больше выдают свое отчаяние". По его словам, конфискация активов РФ для покупки вооружений, которые народы западных стран устали поставлять Киеву, может оказать лишь "минимальную поддержку" слабеющей обороне Украины и "стать прямой атакой на верховенство закона и либеральный демократический порядок Запада"."Самым опасным последствием союзной конфискации может стать то, что станет сложнее закончить войну, которую не следовало начинать", - говорится в статье.По мнению автора, украинцы на сегодняшний день "больше всего нуждаются в мире", и замороженные средства могут быть использованы в рамках урегулирования конфликта. США и их европейские союзники должны отказаться от соблазна незаконно разграбить собственность РФ, пишет эксперт.
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сша
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замороженные российские активы, сша, украина
замороженные российские активы, США, УКРАИНА
13:51 30.05.2024
 
В США заявили о бесполезности российских активов для Украины

Экс-помощник Рейгана: конфискация российских активов не поможет Киеву и продлит конфликт

© Unsplash/Oleksii TВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Oleksii T
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Конфискация западными странами российских активов не поможет Украине укрепить систему обороны и лишь продлит конфликт, написал старший научный сотрудник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Бэндоу отмечает, что по мере того, как российские войска укрепляют позиции, "Киев и его сторонники все больше выдают свое отчаяние". По его словам, конфискация активов РФ для покупки вооружений, которые народы западных стран устали поставлять Киеву, может оказать лишь "минимальную поддержку" слабеющей обороне Украины и "стать прямой атакой на верховенство закона и либеральный демократический порядок Запада".
"Самым опасным последствием союзной конфискации может стать то, что станет сложнее закончить войну, которую не следовало начинать", - говорится в статье.
По мнению автора, украинцы на сегодняшний день "больше всего нуждаются в мире", и замороженные средства могут быть использованы в рамках урегулирования конфликта. США и их европейские союзники должны отказаться от соблазна незаконно разграбить собственность РФ, пишет эксперт.
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