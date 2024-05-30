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В Эстонии приняли закон о конфискации российских активов, пишут СМИ
В Эстонии приняли закон о конфискации российских активов, пишут СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
В Эстонии приняли закон о конфискации российских активов, пишут СМИ
Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит конфисковать российские замороженные активы для помощи Киеву, передает ERR. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:39+0300
2024-05-30T15:39+0300
2024-05-30T15:39+0300
экономика
эстония
замороженные российские активы
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит конфисковать российские замороженные активы для помощи Киеву, передает ERR."Карис в четверг принял закон, который позволяет конфисковать российские замороженные активы и использовать их для финансирования военных действий Украины и ее восстановления", — следует из сообщения телерадиовещательной компании.По мнению ряда юристов, принятие подобного закона расходится с положениями эстонской конституции.ЕС и страны "Большой семерки" заморозили значительную часть российских валютных резервов в ответ на начало спецоперации России на Украине. Российские активы, в основном хранящиеся в ЕС, могут быть использованы для финансирования восстановления Украины. Однако Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках для европейской валюты и призвал искать другие способы помощи Киеву.
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эстония, замороженные российские активы
Экономика, ЭСТОНИЯ, замороженные российские активы
В Эстонии приняли закон о конфискации российских активов, пишут СМИ
ERR: глава Эстонии Алар Карис утвердил закон о конфискации активов РФ
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит конфисковать российские замороженные активы для помощи Киеву, передает
ERR.
"Карис в четверг принял закон, который позволяет конфисковать российские замороженные активы и использовать их для финансирования военных действий Украины и ее восстановления", — следует из сообщения телерадиовещательной компании.
По мнению ряда юристов, принятие подобного закона расходится с положениями эстонской конституции.
ЕС и страны "Большой семерки" заморозили значительную часть российских валютных резервов в ответ на начало спецоперации России на Украине. Российские активы, в основном хранящиеся в ЕС, могут быть использованы для финансирования восстановления Украины. Однако Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках для европейской валюты и призвал искать другие способы помощи Киеву.
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