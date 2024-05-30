Рынок нашел опору

Индекс Мосбиржи в очередной раз прокалывал 3300 п., но закрылся в +0,8% у 3328 п. Это несколько обнадеживает. Поддержка по минимумам осени 2023 г. устояла, что... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:32+0300
2024-05-30T09:32+0300
2024-05-30T09:32+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в очередной раз прокалывал 3300 п., но закрылся в +0,8% у 3328 п. Это несколько обнадеживает. Поддержка по минимумам осени 2023 г. устояла, что предполагает дальнейшее восстановление рынка акций после сильного обвала. Ближайший ориентир — сопротивление у 3400 п. Возможно, сюда вернемся в июне.Сильнее рынка были акции Мечела-ао (+3,5%). Они падали давно и на днях обновили минимумы с октября прошлого года у 212 руб. Акции волатильные, а при первом потеплении на широком рынке и смогли быстрее всех отскочить. Возможная цель вверх — область 240 руб.Слабее рынка оказались бумаги Ростелекома-ао (-3,3%). Недавно они покоряли вершины за два года на 108 руб., а сейчас в аутсайдерах. Причина — ажиотаж на фоне дивидендов за 2023 г. и грядущего размещения бумаг дочерней компании уже был в цене. Локально есть вероятность сходить ниже, поддержка в области 94 руб.А рубль ожидаемо прекратил мощную волну укрепления — налоговый период завершен, да и технически валютные пары пришли на технические поддержки. Из области 88 доллар быстро отскочил к заветным 90. В моменте может быть прокол планки вверх, но сильно выше валюта вряд ли пойдет — жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров надолго и они за рубль.
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в очередной раз прокалывал 3300 п., но закрылся в +0,8% у 3328 п. Это несколько обнадеживает. Поддержка по минимумам осени 2023 г. устояла, что предполагает дальнейшее восстановление рынка акций после сильного обвала. Ближайший ориентир — сопротивление у 3400 п. Возможно, сюда вернемся в июне.
Сильнее рынка были акции Мечела-ао (+3,5%). Они падали давно и на днях обновили минимумы с октября прошлого года у 212 руб. Акции волатильные, а при первом потеплении на широком рынке и смогли быстрее всех отскочить. Возможная цель вверх — область 240 руб.
Слабее рынка оказались бумаги Ростелекома-ао (-3,3%). Недавно они покоряли вершины за два года на 108 руб., а сейчас в аутсайдерах. Причина — ажиотаж на фоне дивидендов за 2023 г. и грядущего размещения бумаг дочерней компании уже был в цене. Локально есть вероятность сходить ниже, поддержка в области 94 руб.
А рубль ожидаемо прекратил мощную волну укрепления — налоговый период завершен, да и технически валютные пары пришли на технические поддержки. Из области 88 доллар быстро отскочил к заветным 90. В моменте может быть прокол планки вверх, но сильно выше валюта вряд ли пойдет — жесткая ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров надолго и они за рубль.
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