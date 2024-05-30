https://1prime.ru/20240530/aviareysy-848678634.html

В Союзе пассажиров призвали изучить влияние алкоголя на авиапассажиров

В Союзе пассажиров призвали изучить влияние алкоголя на авиапассажиров - 30.05.2024, ПРАЙМ

В Союзе пассажиров призвали изучить влияние алкоголя на авиапассажиров

Вопрос влияния алкоголя на поведение пассажиров авиарейсов неоднозначен, тут не хватает научного исследования проблемы, такое мнение высказал РИА Новости... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T14:47+0300

2024-05-30T14:47+0300

2024-05-30T15:45+0300

экономика

россия

авиарейсы

алкоголь

duty free

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Вопрос влияния алкоголя на поведение пассажиров авиарейсов неоднозначен, тут не хватает научного исследования проблемы, такое мнение высказал РИА Новости председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Как сообщили "Известия", МВД в своих комментариях к законопроекту о разрешении продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах предложило установить предельное количество спиртного, которое пассажир сможет купить в таких магазинах. Продажу алкоголя они считают возможным разрешить только в пунктах прилета."Что касается влияния алкоголя на поведение пассажира, тут не хватает научного исследования этой проблемы. Мы видим только надводную часть айсберга: дебоши (неадекватное поведение) под влиянием алкогольного опьянения. Между тем, алкоголь на многих действует, наоборот, успокаивающе, и много пассажиров, боящихся авиаперелетов, хотели бы выпить алкоголь перед полетом "для храбрости". Но, поскольку научных исследований нет, согласимся, что алкоголь не способствует адекватному поведению", — сказал Янков. Он отметил, что количество нарушений со стороны пассажиров на борту не увеличивается, хотя и не снижается. Если в 2023 году рост составил 11-14% по сравнению с 2022 годом, то и пассажиропоток вырос на 10%. То есть, по данным Янкова, относительные данные показывают, что количество нарушений на одного пассажира примерно такое же."Надо также отметить, что на международных рейсах алкоголь в магазинах беспошлинной торговли продается свободно", — резюмировал глава Союза пассажиров РФ.

https://1prime.ru/20240530/dutyfree-848669478.html

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россия, авиарейсы, алкоголь, duty free