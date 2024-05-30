https://1prime.ru/20240530/banki-848658930.html

Составлен рейтинг стран по числу банков на душу населения

Составлен рейтинг стран по числу банков на душу населения - 30.05.2024, ПРАЙМ

Составлен рейтинг стран по числу банков на душу населения

Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии, Россия занимает 42-е... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T05:35+0300

2024-05-30T05:35+0300

2024-05-30T05:35+0300

экономика

банки

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии, Россия занимает 42-е место, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. Для составления рейтинга использовалось количество банковских отделений и последние актуальные данные по численности взрослого населения в 170 странах мира. На первом месте по этому показателю расположилась небольшая страна с юга Европы - Сан-Марино. Там на 100 тысяч взрослого населения приходится целых 106 банковских отделений. Если не принимать в расчет это микрогосударство, первое место занимала бы Боливия - там 72,07 отделения. В пятерку лидеров также вошли Болгария (61,47 отделения), Монголия (61,29 отделения) и Люксембург (56,54 отделения). Россия заняла 42-е место (21,51 отделения). Наши ближайшие соседи в рейтинге - это Румыния (21,66 отделения) и Вануату (21,08 отделения). В самом низу списка оказались такие страны, как Демократическая Республика Конго (0,7 отделения), Конго (0,67 отделения) и Украина (0,39 отделения). В среднем в мире этот показатель составляет 11,18 отделения на 100 тысяч человек взрослого населения.

https://1prime.ru/20240528/banki-848615321.html

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банки