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Глава Ritter Sport выступил в защиту решения остаться в РФ, пишет СМИ

Глава Ritter Sport выступил в защиту решения остаться в РФ, пишет СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Глава Ritter Sport выступил в защиту решения остаться в РФ, пишет СМИ

Решение Ritter Sport не покидать российский рынок является правильным, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T19:27+0300

2024-05-30T19:27+0300

2024-05-30T19:27+0300

экономика

россия

бизнес

шоколад

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БЕРЛИН, 30 мая — ПРАЙМ. Решение Ritter Sport не покидать российский рынок является правильным, даже если в адрес руководства компании поступают угрозы, заявил глава немецкого производителя шоколада Андреас Ронкен в интервью изданию Focus. "Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова", — заявил Ронкен, комментируя решение остаться на российском рынке. По его словам, компания воспользовалась вниманием общественности к этому решению, чтобы указать на то, "что и русские дети любят есть шоколад". Глава компании пожаловался на то, что с тех пор получает угрозы убийством, но, как и прежде, придерживается мнения, что войны "не выигрываются продовольственными рестрикциями". "Этот случай показывает дилемму между позицией и ответственностью. Россия — наш второй по величине рынок. Если бы мы из него вышли, нам пришлось бы уволить 200 человек", — добавил он. По его словам, Ritter Sport не может поставлять только в те страны, "которые на 100% действуют соответственно нашим представлениям о морали". В то же время предприниматель подчеркнул, что средний бизнес не может оставаться "аполитичным" — в прошлом году компания пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около одного миллиона евро.

https://1prime.ru/20240415/shokolad-847391242.html

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россия, бизнес, шоколад