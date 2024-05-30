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В Таиланде назвали вступление в БРИКС присоединением к голосу Юга - 30.05.2024, ПРАЙМ
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В Таиланде назвали вступление в БРИКС присоединением к голосу Юга
В Таиланде назвали вступление в БРИКС присоединением к голосу Юга - 30.05.2024, ПРАЙМ
В Таиланде назвали вступление в БРИКС присоединением к голосу Юга
Планируемое вступление Таиланда в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга и возможность стать посредником БРИКС в отношениях с Западом в интересах... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T14:31+0300
2024-05-30T14:31+0300
брикс
глобальный юг
таиланд
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БАНГКОК, 30 мая – ПРАЙМ. Планируемое вступление Таиланда в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга и возможность стать посредником БРИКС в отношениях с Западом в интересах глобального мира, стабильности и процветания, заявил в четверг на брифинге для СМИ в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.Глава департамента информации МИД Таиланда ответил на вопрос журналистов о том, что движет Таиландом в его желании вступить в БРИКС."БРИКС – это объединение стран с быстро развивающимися экономиками, также обладающих значительными природными ресурсами и имеющих влияние в мировой политике и экономике как сейчас, так и в будущем. Это объединение также является голосом развивающихся стран мира в мировой политике", - отметил он."Для Таиланда членство в БРИКС означает присоединение к сообществу, выражающему интересы Глобального Юга, значение которого в мире постоянно возрастает", - сказал Пхалангкун, напомнив, что кабинет министров страны уже принял 28 мая этого года решение направить в БРИКС заявление о намерении вступить в организацию."Для нас также важно, что, вступив в организацию, Таиланд сможет пользоваться (политическим – ред.) ресурсом БРИКС, как страна, поддерживающая дружественные отношения со всеми в мире и стремящаяся к развитию и росту международного сотрудничества во всех областях и во всех форматах в общих интересах всех стран и народов. Как член БРИКС Таиланд сможет стать важным связующим звеном в отношениях БРИКС с другими странами", - добавил он."Еще один фактор – мы думаем, что Таиланд, став членом БРИКС, способен укрепить позиции БРИКС в регионе (Юго-Восточной Азии – ред.), так сказать, географическое представительство БРИКС", - отметил официальный представитель МИД Таиланда.Он подчеркнул, что существуют еще и взаимно полезные стратегические аспекты вступления Таиланда в БРИКС, в том числе тот факт, что Таиланд, поддерживающий дружественные отношения и со странами Запада, "сможет стать неким связующим звеном, хорошим "мостом" для стран БРИКС в их отношениях с западными странами", действующим в интересах достижения глобального мира, стабильности и процветания, равно как и то, что членство Таиланда сможет больше сблизить геополитические позиции стран БРИКС и взгляды Таиланда на геополитические вопросы.
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брикс, глобальный юг, таиланд
БРИКС, Глобальный Юг, ТАИЛАНД
14:31 30.05.2024
 
В Таиланде назвали вступление в БРИКС присоединением к голосу Юга

МИД Таиланда: вступление в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга

© Unsplash/Bradley PrenticeБангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Bradley Prentice
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БАНГКОК, 30 мая – ПРАЙМ. Планируемое вступление Таиланда в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга и возможность стать посредником БРИКС в отношениях с Западом в интересах глобального мира, стабильности и процветания, заявил в четверг на брифинге для СМИ в Бангкоке официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
Глава департамента информации МИД Таиланда ответил на вопрос журналистов о том, что движет Таиландом в его желании вступить в БРИКС.
"БРИКС – это объединение стран с быстро развивающимися экономиками, также обладающих значительными природными ресурсами и имеющих влияние в мировой политике и экономике как сейчас, так и в будущем. Это объединение также является голосом развивающихся стран мира в мировой политике", - отметил он.
"Для Таиланда членство в БРИКС означает присоединение к сообществу, выражающему интересы Глобального Юга, значение которого в мире постоянно возрастает", - сказал Пхалангкун, напомнив, что кабинет министров страны уже принял 28 мая этого года решение направить в БРИКС заявление о намерении вступить в организацию.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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"Для нас также важно, что, вступив в организацию, Таиланд сможет пользоваться (политическим – ред.) ресурсом БРИКС, как страна, поддерживающая дружественные отношения со всеми в мире и стремящаяся к развитию и росту международного сотрудничества во всех областях и во всех форматах в общих интересах всех стран и народов. Как член БРИКС Таиланд сможет стать важным связующим звеном в отношениях БРИКС с другими странами", - добавил он.
"Еще один фактор – мы думаем, что Таиланд, став членом БРИКС, способен укрепить позиции БРИКС в регионе (Юго-Восточной Азии – ред.), так сказать, географическое представительство БРИКС", - отметил официальный представитель МИД Таиланда.
Он подчеркнул, что существуют еще и взаимно полезные стратегические аспекты вступления Таиланда в БРИКС, в том числе тот факт, что Таиланд, поддерживающий дружественные отношения и со странами Запада, "сможет стать неким связующим звеном, хорошим "мостом" для стран БРИКС в их отношениях с западными странами", действующим в интересах достижения глобального мира, стабильности и процветания, равно как и то, что членство Таиланда сможет больше сблизить геополитические позиции стран БРИКС и взгляды Таиланда на геополитические вопросы.
 
БРИКСГлобальный ЮгТАИЛАНД
 
 
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