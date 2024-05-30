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Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая
Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая - 30.05.2024, ПРАЙМ
Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая
Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:49+0300
2024-05-30T16:49+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.49 мск растет на 44 копейки, до 89,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 90,01 рубля, евро - на 53 копейки, до 97,46 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,38 рубля.
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доллар, курсы валют, рубль, мосбиржа
доллар, Курсы валют, рубль, Мосбиржа
Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая
Доллар на Мосбирже вырос выше 90 рублей впервые с 24 мая
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 16.49 мск растет на 44 копейки, до 89,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 90,01 рубля, евро - на 53 копейки, до 97,46 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,38 рубля.