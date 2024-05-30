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Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая
Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая - 30.05.2024, ПРАЙМ
Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая
Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных... | 30.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.49 мск растет на 44 копейки, до 89,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 90,01 рубля, евро - на 53 копейки, до 97,46 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,38 рубля.
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доллар, курсы валют, рубль, мосбиржа
доллар, Курсы валют, рубль, Мосбиржа
16:49 30.05.2024 (обновлено: 16:55 30.05.2024)
 
Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая

Доллар на Мосбирже вырос выше 90 рублей впервые с 24 мая

© CC BY 2.0 / Mike PoreskyПятидолларовая купюра в огне
Пятидолларовая купюра в огне - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© CC BY 2.0 / Mike Poresky
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 16.49 мск растет на 44 копейки, до 89,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 90,01 рубля, евро - на 53 копейки, до 97,46 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,38 рубля.
 
долларКурсы валютрубльМосбиржа
 
 
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