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Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая

Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая - 30.05.2024, ПРАЙМ

Доллар превысил 90 рублей впервые с 24 мая

Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T16:49+0300

2024-05-30T16:49+0300

2024-05-30T16:55+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая, евро растет до 97,46 рубля, юань - до 12,38 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 16.49 мск растет на 44 копейки, до 89,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 90,01 рубля, евро - на 53 копейки, до 97,46 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,38 рубля.

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2024

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доллар, курсы валют, рубль, мосбиржа