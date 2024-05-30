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Клиенты СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок
Клиенты СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок - 30.05.2024, ПРАЙМ
Клиенты СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок
Пользователи СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок, компания продолжает работы по восстановлению обслуживания, фиксирует обращения... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T22:13+0300
2024-05-30T22:13+0300
2024-05-30T22:13+0300
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пользователи СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок, компания продолжает работы по восстановлению обслуживания, фиксирует обращения клиентов о возникающих затруднениях, сообщил сервис в своем Telegram-канале. "Вы снова можете использовать CDEK ID для получения посылок. Мы продолжаем работы по восстановлению обслуживания и будем информировать вас о следующих шагах. Также мы фиксируем все ваши обращения о возникающих затруднениях и делаем все возможное для их оперативного устранения", — говорится в сообщении. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare — соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая. В среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя — это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу. Позже сервис сообщил, что начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора.
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Клиенты СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок
Клиенты СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ.
Пользователи СДЭК вновь могут использовать CDEK ID для получения посылок, компания продолжает работы по восстановлению обслуживания, фиксирует обращения клиентов о возникающих затруднениях, сообщил сервис в своем Telegram-канале
.
"Вы снова можете использовать CDEK ID для получения посылок. Мы продолжаем работы по восстановлению обслуживания и будем информировать вас о следующих шагах. Также мы фиксируем все ваши обращения о возникающих затруднениях и делаем все возможное для их оперативного устранения", — говорится в сообщении.
Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare — соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая.
В среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя — это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу. Позже сервис сообщил, что начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт, сообщили в пресс-службе логистического оператора.
СДЭК начал выдавать посылки, находящиеся в пунктах выдачи