https://1prime.ru/20240530/dutyfree-848669478.html

Россиянам могут ограничить продажу алкоголя в duty free

Россиянам могут ограничить продажу алкоголя в duty free - 30.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам могут ограничить продажу алкоголя в duty free

МВД выступило с инициативой установить предельное количество алкогольной продукции, которое сможет приобрести пассажир в duty free, пишут "Известия" со ссылкой... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T12:07+0300

2024-05-30T12:07+0300

2024-05-30T12:32+0300

россия

аэропорт

duty free

мвд

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. МВД выступило с инициативой установить предельное количество алкогольной продукции, которое сможет приобрести пассажир в duty free, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.По данным ведомства, с 2021 по 2023 годы перевозчики расторгли около 6,3 тысячи договоров перевозки с пассажирами из-за правонарушений и ответственности по различным статьям Административного и Уголовного кодексов, включая употребление алкогольной продукции в запрещенных местах и появление в публичных местах в состоянии опьянения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПочти 4,9 тысячи человек были немедленно сняты с самолетов за неподобающее поведение, за что их привлекли по тем же статьям. Общее число хулиганских действий в состоянии алкогольного опьянения на борту достигло 11,9 тысячи за данный период."Силовики считают, что продажа алкоголя возможна только в пункте прилета, а не вылета", — отметили в публикации.В связи с этим МВД предложило дополнительно разработать механизм продажи алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах, включая установление лимита на количество алкоголя, доступного одному пассажиру, и упаковывание бутылок в специальные пакеты для предотвращения их вскрытия сразу после приобретения.В издании отметили, что новая норма может продлиться до 30 июня 2026 года.

https://1prime.ru/20231218/842594782.html

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россия, аэропорт, duty free, мвд