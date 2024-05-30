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Глава Минпромторга Египта возглавит делегацию страны на ПМЭФ

Глава Минпромторга Египта возглавит делегацию страны на ПМЭФ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Глава Минпромторга Египта возглавит делегацию страны на ПМЭФ

Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T19:48+0300

2024-05-30T19:48+0300

2024-05-30T19:48+0300

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КАИР, 30 мая – ПРАЙМ. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости источник в министерстве. "Министр торговли и промышленности Египта возглавит делегацию страны на форуме в Санкт-Петербурге", — сказал источник. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

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египет

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пмэф-2024, россия, египет