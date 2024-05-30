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Россия удержала лидерство по экспорту в Турцию
Россия удержала лидерство по экспорту в Турцию - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россия удержала лидерство по экспорту в Турцию
Россия по итогам января-апреля 2024 года заняла первое место по экспорту продукции в Турцию, сообщило турецкое Бюро статистики (TUIK). | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:53+0300
2024-05-30T13:53+0300
2024-05-30T13:53+0300
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СТАМБУЛ, 30 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам января-апреля 2024 года заняла первое место по экспорту продукции в Турцию, сообщило турецкое Бюро статистики (TUIK).Россия по итогам 2023 года стала лидером по экспорту товаров в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов."За период январь-апрель первое место по импорту (в Турцию - ред.) заняла Россия. Импорт из РФ составил 15 миллиардов 310 миллионов долларов", - сообщили в TUIK.Доля РФ в общем импорте Турции за этот период составила более 11%. За Россией следуют Китай, Германия, Италия и США. Доля импорта из пяти стран-лидеров составила более 44%. При этом за тот же период 2023 год Турция импортировала из РФ товаров на 17,2 миллиарда долларов.По данным бюро, за апрель Турция импортировала из РФ продукции на сумму более 3,3 миллиарда долларов, Россию опередил Китай.Что касается экспорта, то больше всего товаров Турция за четыре месяца поставила в Германию - на сумму более 6,7 миллиарда долларов. За ФРГ следуют США, Великобритания, Ирак и Италия.По данным бюро, за четыре месяца экспорт по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличился на 2,7%, а импорт снизился на 9%. Благодаря этому дефицит внешней торговли в январе-апреле снизился на 30,5% - с 43,5 миллиарда долларов до 30,2 миллиарда.
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турция, россия, экспорт
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, экспорт
Россия удержала лидерство по экспорту в Турцию
TUIK: Россия в январе-апреле удержала лидерство по экспорту в Турцию
СТАМБУЛ, 30 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам января-апреля 2024 года заняла первое место по экспорту продукции в Турцию, сообщило турецкое Бюро статистики (TUIK).
Россия по итогам 2023 года стала лидером по экспорту товаров в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов.
"За период январь-апрель первое место по импорту (в Турцию - ред.) заняла Россия. Импорт из РФ составил 15 миллиардов 310 миллионов долларов", - сообщили в TUIK.
Доля РФ в общем импорте Турции за этот период составила более 11%. За Россией следуют Китай, Германия, Италия и США. Доля импорта из пяти стран-лидеров составила более 44%. При этом за тот же период 2023 год Турция импортировала из РФ товаров на 17,2 миллиарда долларов.
По данным бюро, за апрель Турция импортировала из РФ продукции на сумму более 3,3 миллиарда долларов, Россию опередил Китай.
Что касается экспорта, то больше всего товаров Турция за четыре месяца поставила в Германию - на сумму более 6,7 миллиарда долларов. За ФРГ следуют США, Великобритания, Ирак и Италия.
По данным бюро, за четыре месяца экспорт по сравнению с тем же периодом 2023 года увеличился на 2,7%, а импорт снизился на 9%. Благодаря этому дефицит внешней торговли в январе-апреле снизился на 30,5% - с 43,5 миллиарда долларов до 30,2 миллиарда.
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