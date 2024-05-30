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Первый электромобиль Xiaomi появился в России

Первый электромобиль Xiaomi появился в России - 30.05.2024, ПРАЙМ

Первый электромобиль Xiaomi появился в России

В России появились первые электромобили Xiaomi SU7, автомобилю оформлен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), пишет "Российская газета". | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:15+0300

2024-05-30T17:15+0300

2024-05-30T17:15+0300

экономика

китай

россия

xiaomi

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В России появились первые электромобили Xiaomi SU7, автомобилю оформлен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), пишет "Российская газета".Электромобиль Xiaomi SU7 оценен в 7,9 миллиона рублей, цены ее конкурентов варьируются от 7,7 млн до 16,4 миллиона рублей. В КНР продажи этого электрокара стартовали еще в марте, цена на автомобиль в максимальной комплектации составляла 299,9 тысячи юаней.Привезенный в РФ Xiaomi SU7 также представлен в максимальной комплектации. Он способен на одном заряде проехать до 800 км (по циклу CLTC). Разгон до "сотни" занимает около 2,8 секунды.Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7 25 апреля 2024 года. Автомобиль представлен в девяти цветах и различных модификациях. Как рассказал журналистам на автосалоне глава Xiaomi Group Лэй Цзюнь, за 28 дней с начала старта продаж электрокара компания поставила заказчикам 5781 единицу SU7.Седан SU7 оснащен операционной системой XiaomiHyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома.

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китай, россия, xiaomi