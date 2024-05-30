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СМИ раскрыли, когда китайские электромобили обгонят Tesla в Европе - 30.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240530/elektromobili-848682497.html
СМИ раскрыли, когда китайские электромобили обгонят Tesla в Европе
СМИ раскрыли, когда китайские электромобили обгонят Tesla в Европе - 30.05.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, когда китайские электромобили обгонят Tesla в Европе
Китайские электромобили смогут обогнать Tesla при условии появлении на европейском рынке новых моделей, пишет Reuters. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:01+0300
2024-05-30T17:01+0300
экономика
европа
китай
электромобили
производство электромобилей
tesla
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Китайские электромобили смогут обогнать Tesla при условии появлении на европейском рынке новых моделей, пишет Reuters.Агентство отмечает, что на данный момент продажи китайских электромобилей в Европе остаются небольшими из-за малой известности большинства брендов среди потребителей, за исключением автомобилей от китайской компании MG, которая ранее принадлежала концерну BMW.Тем не менее, поставки растут и могут вырасти еще с появлением на рынке Европы новых моделей. Так, в 2023 году продажи автомобилей BYD увеличилось втрое, компания запустила шесть новых моделей в Европе.Компания Great Wall планирует выпускать по модели в год в Европе в течение следующих пяти лет, а в следующие два года Chery выпустит восемь новых моделей.У Tesla высокие продажи только двух моделей Tesla 3 и Tesla Y, однако в последнее время и на них спрос снижается. Эксперты отмечают, что китайские бренды не только адаптируют электромобили под экспорт, но и разрабатывают модели с нуля специально для европейского рынка.
https://1prime.ru/20240530/kitay-848666996.html
европа
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европа, китай, электромобили, производство электромобилей, tesla
Экономика, ЕВРОПА, КИТАЙ, электромобили, производство электромобилей, Tesla
17:01 30.05.2024
 
СМИ раскрыли, когда китайские электромобили обгонят Tesla в Европе

Reuters: продажи электромобилей из Китая на европейском рынке обгонят Tesla

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкTESLA "Model X"
TESLA Model X - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Китайские электромобили смогут обогнать Tesla при условии появлении на европейском рынке новых моделей, пишет Reuters.
Агентство отмечает, что на данный момент продажи китайских электромобилей в Европе остаются небольшими из-за малой известности большинства брендов среди потребителей, за исключением автомобилей от китайской компании MG, которая ранее принадлежала концерну BMW.
Тем не менее, поставки растут и могут вырасти еще с появлением на рынке Европы новых моделей. Так, в 2023 году продажи автомобилей BYD увеличилось втрое, компания запустила шесть новых моделей в Европе.
Компания Great Wall планирует выпускать по модели в год в Европе в течение следующих пяти лет, а в следующие два года Chery выпустит восемь новых моделей.
Китайский автомобиль Haval
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
11:26
У Tesla высокие продажи только двух моделей Tesla 3 и Tesla Y, однако в последнее время и на них спрос снижается. Эксперты отмечают, что китайские бренды не только адаптируют электромобили под экспорт, но и разрабатывают модели с нуля специально для европейского рынка.
 
ЭкономикаЕВРОПАКИТАЙэлектромобилипроизводство электромобилейTesla
 
 
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