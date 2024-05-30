https://1prime.ru/20240530/es-848681844.html
В МИД рассказали, на что направлены пошлины ЕС на российское зерно
В МИД рассказали, на что направлены пошлины ЕС на российское зерно - 30.05.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали, на что направлены пошлины ЕС на российское зерно
Западные страны прилагают всяческие усилия для того, чтобы лишить Россию статуса надежного поставщика, в том числе это демонстрирует решение Евросоюза о... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:48+0300
2024-05-30T16:48+0300
2024-05-30T17:01+0300
россия
ес
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Западные страны прилагают всяческие усилия для того, чтобы лишить Россию статуса надежного поставщика, в том числе это демонстрирует решение Евросоюза о введении заградительных пошлин на российское зерно, сообщила пресс-секретарь МИД Мария Захарова. Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Совет Евросоюза 30 мая согласовал введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, которое начнет действовать с первого июля. "Мы с их точки зрения не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства", - сказала официальный представитель российского дипведомства на брифинге. Кроме того, она добавила, что Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов. По ее словам, западным государствам стоит пересмотреть их заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад. Также Захарова упомянула, что тогда западные государства заявляли о необходимости накормить нуждающиеся страны и требовали реализации "различных зерновых сделок", а сейчас вводят в силу подобные меры. По ее словам, это демонстрирует то, что два года назад Запад врал.
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россия, ес, зерно
В МИД рассказали, на что направлены пошлины ЕС на российское зерно
МИД: пошлины ЕС на зерно призваны подорвать статус РФ как надежного поставщика
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Западные страны прилагают всяческие усилия для того, чтобы лишить Россию статуса надежного поставщика, в том числе это демонстрирует решение Евросоюза о введении заградительных пошлин на российское зерно, сообщила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Совет Евросоюза 30 мая согласовал введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, которое начнет действовать с первого июля.
"Мы с их точки зрения не должны торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства", - сказала официальный представитель российского дипведомства на брифинге.
Кроме того, она добавила, что Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов. По ее словам, западным государствам стоит пересмотреть их заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад.
Также Захарова упомянула, что тогда западные государства заявляли о необходимости накормить нуждающиеся страны и требовали реализации "различных зерновых сделок", а сейчас вводят в силу подобные меры. По ее словам, это демонстрирует то, что два года назад Запад врал.
ЕС введет заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии